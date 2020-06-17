مبعوثون: تركيا تواصل عرقلة خطة دفاع الناتو لبولندا ودول البلطيق

تواصل تركيا عرقلة خطة دفاع الناتو لبولندا ودول البلطيق على الرغم من اتفاق العام الماضي بين الرئيس التركي وقادة الحلفاء، حسبما صرح ثلاثة دبلوماسيين حليفين ومسؤول دفاع فرنسي، اليوم الاربعاء.





وقال دبلوماسيون: "في حين وافقت أنقرة على الخطة ، المعروفة باسم إيجل ديفيندر ، فإنها لم تسمح لقادة الناتو العسكريين بتنفيذها"، كما أوردت وكالة "رويترز".





وقال مسؤول دفاع فرنسي: "تركيا ترفض قبول هذه الخطط ما لم نعترف بأن حزب حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني، ككيان إرهابي"، في إشارة إلى الجماعات الكردية السورية والتركية التي تعتبرها أنقرة متمردين خطرين.





وأضاف المسؤول: "نقول لا. نحن بحاجة لإظهار التضامن مع الحلفاء الشرقيين وليس من المقبول عرقلة هذه الخطط".





الخلاف، الذي نقلته وكالة "رويترز" لأول مرة في نوفمبر، هو علامة على استمرار الانقسامات بين أنقرة، وباريس وواشنطن بشأن هجوم تركيا العام الماضي في شمال سوريا، ولم يتم حل الخلافات حول استراتيجية الناتو الأوسع نطاقا.





ولم تستجب الحكومة التركية على الفور لطلب التعليق. ومن المقرر، أن يجتمع وزراء دفاع الناتو في وقت لاحق يومي الأربعاء والخميس عبر مكالمة فيديو آمنة.





في قمة الناتو في ديسمبر، اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ وزعماء الحلفاء الآخرين على إسقاط هذه المطالب.





بدأت تركيا هجومها في شمال سوريا بعد أن سحبت الولايات المتحدة ألف جندي من المنطقة في أكتوبر. وقال حلفاء أنقرة في حلف شمال الأطلسي، إن الهجوم يقوض المعركة ضد مقاتلي داعش.





إن خطة دول البلطيق وبولندا، التي وضعت بناء على طلبها بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014 ، ليس لها تأثير مباشر على استراتيجية تركيا في سوريا ، لكنها تثير قضايا تتعلق بالأمن على جميع حدود الناتو.



