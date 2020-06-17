لمكافحة كورونا.. الإمارات تساعد 66 دولة بـ935 طناً من المساعدات الطبية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:07 م
بوابة الفجر
وكالات

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ بدء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19"، أكثر من 935 طناً من المساعدات الطبية إلى أكثر من 66 دولة حول العالم، استفاد منها نحو 935 ألفاً من العاملين في المجال الطبي، عقب إرسالها 27 طناً من المساعدات إلى الأردن وجمهوريتي الدومينيكان، وكولومبيا، يستفيد منها 27 ألفاً من العاملين في الرعاية الصحية.

وكانت الإمارات، قد أرسلت يوم الاثنين الماضي، طائرة مساعدات تحمل 12.4 طن من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى الأردن، سيستفيد منها نحو 12 ألفاً من العاملين في المجال، لدعم جهودهم في مكافحة فيروس كورونا.

وقال سفير الإمارات لدى الأردن أحمد البلوشي: إن "ما يجمع البلدين علاقة أخوّة راسخة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشعبية، وهي نموذج للعلاقات العربية المتميزة التي تتسم بالثبات والعمق والتآزر في مختلف الظروف والمحطات، كما تتميز بالتعاون البنّاء رسمياً، وشعبياً".

وأرسلت الإمارات طائرة مساعدات على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى الدومينيكان، يستفيد منها نحو 7 آلاف من العاملين.

وقال سفير الإمارات لدى كوبا بدر المطروشي، السفير غير المقيم لدى الدومينيكان "انطلاقاً من الدور الريادي والإنساني للإمارات، في تقديم المساعدات في أوقات الأزمات، وتسخير الإمكانات لمساعدة الدول، تم إرسال 7 أطنان من الإمدادات الطبية للجمهورية".

كما أرسلت الإمارات، طائرة مساعدات تحمل 8 أطنان من الإمدادات الطبية إلى كولومبيا، ويستفيد منها نحو 8 آلاف من العاملين في الرعاية الصحية، وفي يوم 8 إبريل الماضي، أرسلت 10 أطنان من الإمدادات الطبية إلى كولومبيا.

وقال سفير الإمارات لدى كولومبيا سالم العويس: إن "الإمارات حريصة في ظل سياسة التعاون والتضامن التي تنتهجها، على تنمية علاقاتها مع دول العالم. وبالرغم من بُعد المسافات بين البلدين، فإن العلاقات الثنائية شهدت تطوراً ملحوظاً. ويأتي إرسال المساعدات الطبية اليوم، ليؤكد متانة العلاقات".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس المساعدات الطبية الإمارات

أخبار تهمك

انقلاب في ريال مدريد بسبب كيليان مبابي

منذ ساعة و 21 دقيقة

مفاجأة مدوية من نيمار لبرشلونة

منذ أقل من ساعة

سبب طرد أجيري أمام برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

شعبة الأدوية توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وتزف بشرى سارة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ حوالي 15 ساعة

رسمياً.. غياب نجم برشلونة عن مواجهة إشبيلية وعودة ألبا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 14 ساعة

أستاذ بـ"قصر العيني" يوجه تحذيرات للمواطنين بشأن الكمامة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ 37 دقيقة

وفد ثلاثي من الزمالك فى اتحاد الكرة

منذ أقل من ساعة

نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ يوم

عاجل.. بشرى سارة من رئيس الوزراء لأطباء الزمالة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| بشرى سارة لأصحاب الأمراض المزمنة.. وقرار بشأن ألبان الأطفال

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

الإمارات تساهم في نقل مساعدات من الصين إلى منظمة الصحة العالمية

مساعدات طبية من الإمارات إلى أرمينيا لمكافحة فيروس كورونا

الإمارات ترسل طائرة مساعدات لأوزبكستان لدعمها في مكافحة كورونا

طائرة مساعدات إماراتية إلى إثيوبيا لدعمها في مكافحة كورونا

من السودان إلى مالي.. الإمارات تخترق الصحراء الكبري لمكافحة كورونا

مايو الخير.. 11 طن من المساعدات الطبية الإماراتية لدول العالم لمواجهة كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:39 م

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

03:01 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

02:06 ص

عاجل.. بشرى سارة من رئيس الوزراء لأطباء الزمالة

01:03 م

رسمياً.. غياب نجم برشلونة عن مواجهة إشبيلية وعودة ألبا

03:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟