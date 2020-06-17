شقيق مصري مختطف في ليبيا: "طلبوا فدية 30 ألف دينار"

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:09 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال أحمد الشرقاوي، شقيق حكيم الشرقاوي المختطف في ليبيا، إنه من مركز الحامول بكفر الشيخ، وشقيقه مختفي منذ 29 يوم، منوهًا بأنه يوم 27 رمضان الماضي الساعة الثالثة فجرًا تواصل معه حامد شكر ورضا محمود السيد عفيفي، الذين رتبوا سفر شقيقه لليبيا، وأبلغوه أن شقيقه تم ضبطه في ليبيا لكونه كان متعاون مع المشير خليفة حفتر ضد فايز السراج، وقام بتصوير ميليشيات "السراج" وإرسالها لـ "حفتر". 

وأضاف "الشرقاوي"، خلال حواره عبر "سكايب" مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مع أسامة كمال" المذاع عبر يوتيوب"، اليوم الأربعاء، أن شقيقه يحب المشير خليفة حفتر والجيش، ولكن من غير المعقول ان يقوم بذلك، منوهًا بأن الليبيين طلبوا فدية 30 ألف دينار لإخراج شقيقه، مؤكدا أنه أبلغ الأجهزة الامنية عن اختفاء شقيقه.

وتابع، أنه تواصل مع الهادي الجارو الذي يعمل معه شقيقه بليبيا، وأبلغهم بإرسال الأموال، ورضا عفيفي قال لوالده "لو مبعتش الفلوس ابنك هيضرب 30 عيار ويموت"، متوقعًا أن يكون الهادي الجارو هو من اختطف شقيقه؛ لكونه يعمل مع السراج، منوهًا بأن رضا عفيفي وحامد شكر يقوموا بتسفير الشباب إلى ليبيا لتجنيدهم تبع ميليشات السراج. 

وفي سياق متصل قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، إن الجيش تدخل لحل مشاكل كثيرة للعمالة الأجنبية في ليبيا، مقدما الاعتذار للدولة والشعب المصري على أفعال ميليشيا الوفاق الإرهابية فيما يخص مقطع تعذيب المصريين في بلادهم.

وأضاف "المسماري"، خلال تصريحات صحفية، أن فايز السراج خائن وهو من أتاح الفرصة التاريخية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان التدخل في شؤون بلادنا، مشيرا إلى أن حوالي 2000 عسكري تركي على الأراضي الليبية وهناك سفن حربية تركية متواجدة في البحر المتوسط".

وأكمل المتحدث باسم الجيش الليبي:" أردوغان متواجد في ليبيا بقوة الدفاع الجوي التركي وسلاح المدفعية، معلقا: "الجيش التركي متواجد في طرابلس بقوة وبكل عتاده".

ونوه المتحدث باسم الجيش الليبي إلى أن أردوغان أرسل العديد من الآليات العسكرية لدعم المليشيات الإرهابية".

يذكر أن وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، علقت على مقطع الفيديو الذي وثق تعذيب عاملين مصريين على يد ميليشيات في ليبيا، بالقول إن الواقعة "مش هتعدي على خير"، أي أنها لن تمضي دون محاسبة، مشددة على أن مصر "لا تسكت إزاء أي اعتداء على المواطنين بالخارج".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليبيا تعذيب مصريين بوابة الفجر الفجر الاعتداء على مواطن اردوغان في ليبيا

أخبار تهمك

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ يوم

نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| بشرى سارة لأصحاب الأمراض المزمنة.. وقرار بشأن ألبان الأطفال

منذ ساعة و 23 دقيقة

شعبة الأدوية توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وتزف بشرى سارة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 15 ساعة

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ حوالي 20 ساعة

انقلاب في ريال مدريد بسبب كيليان مبابي

منذ أقل من ساعتين

رسمياً.. غياب نجم برشلونة عن مواجهة إشبيلية وعودة ألبا

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - فضيحة مُدوية تضرب نجم منتخب مصر

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة مدوية من نيمار لبرشلونة

منذ ساعة و 18 دقيقة

أستاذ بـ"قصر العيني" يوجه تحذيرات للمواطنين بشأن الكمامة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من رئيس الوزراء لأطباء الزمالة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن نجم الأهلي

منذ 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: فايز السراج في الجزائر ومش هيعرف يرجع ليبيا تاني (فيديو)

"المسماري" يشترط انسحاب مرتزقة أردوغان من ليبيا لوقف إطلاق النار

ليبيا.. قوات الجيش تسيطر على عدة مناطق غرب طرابلس (فيديو)

المسماري: تدخل تركيا العسكرى أفشل الوصول لحل سياسى في ليبيا

الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة في ترهونة

عاجل.. الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة ثانية في ترهونة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:39 م

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

03:01 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

02:06 ص

عاجل.. بشرى سارة من رئيس الوزراء لأطباء الزمالة

01:03 م

نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

12:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟