نجم العربي الإماراتي يعلق على مفاوضات الإسماعيلي وبيراميدز

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:06 م
بوابة الفجر
محمد الصو
كشف سيف الرميثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العربي الإماراتي، حقيقة تلقيه عدد من العروض المصرية للانتقال إلى أحدهم بالانتقالات الصيفية المقبل.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، حول دخول ناديي الإسماعيلي وبيراميدز سبورت، في مفاوضات مع اللاعب، من أجل تدعيم مركز خط الوسط، بالموسم الجديد.

وأكد الرميثي في تصريحات خاصة، أن هناك عدد من الوكلاء تواصل معه بهذا الشأن من أجل معرفة نيته حول إمكانية الانتقال للدوري المصري بالمرحلة المقبلة.

وتابع صانع ألعاب الفريق الإماراتي: "علمت من خلال وسائل الإعلام والوكلاء أن هناك اهتمام من ناديي الإسماعيلي وبيراميدز، لضمه بالميركاتو الصيفي".

وأضاف: "أحد الوكلاء أكد لي أن الاهتمام الأكبر من جانب بيراميدز سبورت، وتلقين بالفعل بعض الاتصالات ولكن لم يتم التواصل بشكل رسمي حتى الآن".

واختتم: "لا أنكر أنني أتمنى اللعب داخل الدوري المصري، ومن الرائع أن يرتبط اسمي بالتواجد بداخله، نظرًا لما يمتلكه من قدرات تسويقية ولاعبين على مستوى عال، ومن أقوى الدوريات في المنطقة العربية".

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