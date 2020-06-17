البورصة الأمريكية تستكمل مسيرة الصعود بالمستهل

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:04 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
استكملت البورصة الأمريكية مسيرة الصعود في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، لتصعد للجلسة الرابعة على التوالي، إذ عززت مؤشرات على مزيد من التحفيز الآمال في انتعاش سريع للاقتصاد، حتى في الوقت الذي شهدت فيه ست ولايات أمريكية زيادة قياسية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 40.54 نقطة أو ما يعادل 0.15 بالمئة إلى 26330.52 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندر آند بورز 500 بمقدار 11.39 نقطة أو 0.36 بالمئة إلى 3136.13 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 47.45 نقطة أو ما يعادل 0.48 بالمئة إلى 9943.31 نقطة.

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