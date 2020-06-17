مدرب آرسنال: أتمني تمديد عقد لويز مع الجانرز

تمني الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال الإنجليزي، استمرار البرازيلي ديفيد لويز مع الجانرز وتمديد تعاقده مرة أخري، حيث ينتهي تعاقد لويز مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.





والتحق لويز بأرسنال قادما من تشيلسي في أغسطس/آب 2019 وذكرت تقارير بريطانية أنه انضم بعقد لمدة عامين لكن وكيله أبلغ سكاي سبورتس منذ أيام أن اللاعب البالغ عمره 33 عاما يرتبط بعقد لعام واحد.





وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة مانشستر سيتي مع استئناف الدوري الإنكليزي اليوم الأربعاء بعد توقف طويل بسبب جائحة كوفيد-19 ”أنا سعيد حقا بوجود ديفيد. أريد استمراره معنا. إنه نموذج يحتذى منذ قدومي“.





وأضاف ”أنا معجب بما يقدمه في الملعب وأنا معجب بتأثيره على اللاعبين من حوله وعلى النادي. أود استمراره“.





وأكد أرتيتا أيضا أن أرسنال يحتاج إلى تعزيز صفوفه لكنه يشعر بالغموض بما سيحدث في موسم الانتقالات الصيفية في ظل التأثر بالأزمة المالية نتيجة أزمة فيروس كورونا.



