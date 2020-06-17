ننشر خطة بيطري الدقهلية للتعايش مع فيروس كورونا (صور)

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
محمد كشك
استعرض الدكتور عبد المنعم المنجي وكيل وزارة الطب البيطري بالدقهلية خطة طب بيطري الدقهلية للتعايش مع فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك عقب الاجتماع المنعقد اليوم عبر خاصية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ولجنة الطب البيطري من منظمة الفاو العالمية برئاسة الدكتور أحمد سعد رئيس اللجنة.

تطرق الاجتماع إلى خطة منظمة الفاو للسيطرة علي الأمراض المشتركة خلال ٢٠٢٠، ولتى تمحورت حول اربع نقاط السيطرة علي مرض السعار وتفعيل لجان antimicobial disease control ولجان التوعية وسحب العينات ووسائل التشخيص المختلفة وفرق التقصي الوبائي.


وعلى هامش الاجتماع تم التطرق إلى مناقشة بعض التحديات التى تواجه فرق التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، حيث أنه طبقا لخطة التغطية التحصينية علي مدار العام فإن مستوى المناعة للحيوان يستوجب التحصين خلال شهر ابريل ومايو ٢٠٢٠ حتي يظل متمتع بالحماية الوقائية اللازمة من هذه الأمراض.

إلا أنه نظرًا لظروف جائحة كورونا المستجد تقوم فرق الطب الوقائى البيطرية بالتحصين بشكل مقنن وبعيدا عن المنازل والمناطق التى بها اشتباهات او القرى التي تم حجرها مما أدي ألب استمرار الحملة التحصينية حتي شهر يونيو حفاظا علي العاملين المكلفين بالتحصين وحماية على أصحاب الحيوانات، قبل التحصين تقوم اللجنة بتطهير المنزل او المزرعة المراد تحصينها وارتداء كافة المستلزمات الوقائية.

ومن جانبه طرح السيد الدكتور عبد المنعم المنجى وكيل وزارة الطب البيطري بالدقهلية خطته للحفاظ علي استمرارية تقديم الخدمات البيطرية للمربين وحماية القائمين على تقديم هذه الخدمة، حيث أشار أن الخطة شملت، تعايش إداري، تعايش فني، وفي الجانب الادارى، وتم تقييم اداء العاملين بالمديرية وإداراتها من خلال التقارير الشهرية عن شهر ابريل ومايو وأسبوعي شهر يونيو ٢٠٢٠، ومراجعتها بالتقارير السابقة وملاحظة أوجه القصور فى بعض الادارات وتكثيف العمل بها.
 
كما تم تقسيم العاملين بالإدارة علي اكثر من مكتب داخل المنشآة البيطرية بحيث يحتوى المكتب علي ثلاث أفراد بأقصى تقدير، ويتم جدولة أعمال كل إدارة وتحديد الأعمال التى يمكن إنجازها من المنزل مثل تسجيل البيانات علي الكمبيوتر أو إعداد التقارير والتواصل مع الادارات الخارجية لارسال تقاريرها عبر الايميل والصفحة الرسمية للمديرية، منع مناديب الادارات والمسئولين عن تسليم وتسلم الادارات الخاصة بالمراكز من التنقل والحضور شخصيا الي المديرية والاعتماد على الفاكس والايميل.
 
واختتم الدكتور عبد المنعم المنجى حديثه بالترحيب بأي استفسارات علي رقم الهاتف الخاص به شخصيا ٠١٠٠٦٢١٢٢٢٢ أو رقم الفاكس ٠٥٠٢٢٠٢٦٢٨
ننشر خطة بيطري الدقهلية للتعايش مع فيروس كورونا (صور)
ننشر خطة بيطري الدقهلية للتعايش مع فيروس كورونا (صور)
ننشر خطة بيطري الدقهلية للتعايش مع فيروس كورونا (صور)
ننشر خطة بيطري الدقهلية للتعايش مع فيروس كورونا (صور)
ننشر خطة بيطري الدقهلية للتعايش مع فيروس كورونا (صور)
ننشر خطة بيطري الدقهلية للتعايش مع فيروس كورونا (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

رسمياً.. غياب نجم برشلونة عن مواجهة إشبيلية وعودة ألبا

منذ ساعة و 11 دقيقة

مفاجأة مدوية من نيمار لبرشلونة

منذ ساعة و 18 دقيقة

نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| بشرى سارة لأصحاب الأمراض المزمنة.. وقرار بشأن ألبان الأطفال

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ حوالي 16 ساعة

انقلاب في ريال مدريد بسبب كيليان مبابي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بشرى سارة من رئيس الوزراء لأطباء الزمالة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن نجم الأهلي

منذ 41 دقيقة

سبب طرد أجيري أمام برشلونة

منذ أقل من ساعة

شعبة الأدوية توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وتزف بشرى سارة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ يوم

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

أستاذ بـ"قصر العيني" يوجه تحذيرات للمواطنين بشأن الكمامة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:39 م

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

03:01 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

02:06 ص

عاجل.. بشرى سارة من رئيس الوزراء لأطباء الزمالة

01:03 م

نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

12:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟