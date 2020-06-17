ننشر خطة بيطري الدقهلية للتعايش مع فيروس كورونا (صور)

حيث أنه طبقا لخطة التغطية التحصينية علي مدار العام فإن مستوى المناعة للحيوان يستوجب التحصين خلال شهر ابريل ومايو ٢٠٢٠ حتي يظل متمتع بالحماية الوقائية اللازمة من هذه الأمراض.

إلا أنه نظرًا لظروف جائحة كورونا المستجد تقوم فرق الطب الوقائى البيطرية بالتحصين بشكل مقنن وبعيدا عن المنازل والمناطق التى بها اشتباهات او القرى التي تم حجرها مما أدي ألب استمرار الحملة التحصينية حتي شهر يونيو حفاظا علي العاملين المكلفين بالتحصين وحماية على أصحاب الحيوانات، قبل التحصين تقوم اللجنة بتطهير المنزل او المزرعة المراد تحصينها وارتداء كافة المستلزمات الوقائية.





ومن جانبه طرح السيد الدكتور عبد المنعم المنجى وكيل وزارة الطب البيطري بالدقهلية خطته للحفاظ علي استمرارية تقديم الخدمات البيطرية للمربين وحماية القائمين على تقديم هذه الخدمة، حيث أشار أن الخطة شملت، تعايش إداري، تعايش فني، وفي الجانب الادارى، وتم تقييم اداء العاملين بالمديرية وإداراتها من خلال التقارير الشهرية عن شهر ابريل ومايو وأسبوعي شهر يونيو ٢٠٢٠، ومراجعتها بالتقارير السابقة وملاحظة أوجه القصور فى بعض الادارات وتكثيف العمل بها.



كما تم تقسيم العاملين بالإدارة علي اكثر من مكتب داخل المنشآة البيطرية بحيث يحتوى المكتب علي ثلاث أفراد بأقصى تقدير، ويتم جدولة أعمال كل إدارة وتحديد الأعمال التى يمكن إنجازها من المنزل مثل تسجيل البيانات علي الكمبيوتر أو إعداد التقارير والتواصل مع الادارات الخارجية لارسال تقاريرها عبر الايميل والصفحة الرسمية للمديرية، منع مناديب الادارات والمسئولين عن تسليم وتسلم الادارات الخاصة بالمراكز من التنقل والحضور شخصيا الي المديرية والاعتماد على الفاكس والايميل.

واختتم الدكتور عبد المنعم المنجى حديثه بالترحيب بأي استفسارات علي رقم الهاتف الخاص به شخصيا ٠١٠٠٦٢١٢٢٢٢ أو رقم الفاكس ٠٥٠٢٢٠٢٦٢٨