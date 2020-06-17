ننشر خطة بيطري الدقهلية للتعايش مع فيروس كورونا (صور)
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:01 م
محمد كشك
استعرض الدكتور عبد المنعم المنجي وكيل وزارة الطب البيطري بالدقهلية خطة طب بيطري الدقهلية للتعايش مع فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك عقب الاجتماع المنعقد اليوم عبر خاصية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ولجنة الطب البيطري من منظمة الفاو العالمية برئاسة الدكتور أحمد سعد رئيس اللجنة.
تطرق الاجتماع إلى خطة منظمة الفاو للسيطرة علي الأمراض المشتركة خلال ٢٠٢٠، ولتى تمحورت حول اربع نقاط السيطرة علي مرض السعار وتفعيل لجان antimicobial disease control ولجان التوعية وسحب العينات ووسائل التشخيص المختلفة وفرق التقصي الوبائي.
وعلى هامش الاجتماع تم التطرق إلى مناقشة بعض التحديات التى تواجه فرق التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، حيث أنه طبقا لخطة التغطية التحصينية علي مدار العام فإن مستوى المناعة للحيوان يستوجب التحصين خلال شهر ابريل ومايو ٢٠٢٠ حتي يظل متمتع بالحماية الوقائية اللازمة من هذه الأمراض.
كما تم تقسيم العاملين بالإدارة علي اكثر من مكتب داخل المنشآة البيطرية بحيث يحتوى المكتب علي ثلاث أفراد بأقصى تقدير، ويتم جدولة أعمال كل إدارة وتحديد الأعمال التى يمكن إنجازها من المنزل مثل تسجيل البيانات علي الكمبيوتر أو إعداد التقارير والتواصل مع الادارات الخارجية لارسال تقاريرها عبر الايميل والصفحة الرسمية للمديرية، منع مناديب الادارات والمسئولين عن تسليم وتسلم الادارات الخاصة بالمراكز من التنقل والحضور شخصيا الي المديرية والاعتماد على الفاكس والايميل.
جاء ذلك عقب الاجتماع المنعقد اليوم عبر خاصية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ولجنة الطب البيطري من منظمة الفاو العالمية برئاسة الدكتور أحمد سعد رئيس اللجنة.
تطرق الاجتماع إلى خطة منظمة الفاو للسيطرة علي الأمراض المشتركة خلال ٢٠٢٠، ولتى تمحورت حول اربع نقاط السيطرة علي مرض السعار وتفعيل لجان antimicobial disease control ولجان التوعية وسحب العينات ووسائل التشخيص المختلفة وفرق التقصي الوبائي.
وعلى هامش الاجتماع تم التطرق إلى مناقشة بعض التحديات التى تواجه فرق التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، حيث أنه طبقا لخطة التغطية التحصينية علي مدار العام فإن مستوى المناعة للحيوان يستوجب التحصين خلال شهر ابريل ومايو ٢٠٢٠ حتي يظل متمتع بالحماية الوقائية اللازمة من هذه الأمراض.
إلا أنه نظرًا لظروف جائحة كورونا المستجد تقوم فرق الطب الوقائى البيطرية بالتحصين بشكل مقنن وبعيدا عن المنازل والمناطق التى بها اشتباهات او القرى التي تم حجرها مما أدي ألب استمرار الحملة التحصينية حتي شهر يونيو حفاظا علي العاملين المكلفين بالتحصين وحماية على أصحاب الحيوانات، قبل التحصين تقوم اللجنة بتطهير المنزل او المزرعة المراد تحصينها وارتداء كافة المستلزمات الوقائية.
ومن جانبه طرح السيد الدكتور عبد المنعم المنجى وكيل وزارة الطب البيطري بالدقهلية خطته للحفاظ علي استمرارية تقديم الخدمات البيطرية للمربين وحماية القائمين على تقديم هذه الخدمة، حيث أشار أن الخطة شملت، تعايش إداري، تعايش فني، وفي الجانب الادارى، وتم تقييم اداء العاملين بالمديرية وإداراتها من خلال التقارير الشهرية عن شهر ابريل ومايو وأسبوعي شهر يونيو ٢٠٢٠، ومراجعتها بالتقارير السابقة وملاحظة أوجه القصور فى بعض الادارات وتكثيف العمل بها.
كما تم تقسيم العاملين بالإدارة علي اكثر من مكتب داخل المنشآة البيطرية بحيث يحتوى المكتب علي ثلاث أفراد بأقصى تقدير، ويتم جدولة أعمال كل إدارة وتحديد الأعمال التى يمكن إنجازها من المنزل مثل تسجيل البيانات علي الكمبيوتر أو إعداد التقارير والتواصل مع الادارات الخارجية لارسال تقاريرها عبر الايميل والصفحة الرسمية للمديرية، منع مناديب الادارات والمسئولين عن تسليم وتسلم الادارات الخاصة بالمراكز من التنقل والحضور شخصيا الي المديرية والاعتماد على الفاكس والايميل.
واختتم الدكتور عبد المنعم المنجى حديثه بالترحيب بأي استفسارات علي رقم الهاتف الخاص به شخصيا ٠١٠٠٦٢١٢٢٢٢ أو رقم الفاكس ٠٥٠٢٢٠٢٦٢٨
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