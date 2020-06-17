رابطة الدوري الإنجليزي تعلن 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء، عن 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أندية دوري الدرجة الثانية.





قالت الرابطة في بيان: "الفحوص جرت على 2213 من اللاعبين، وأعضاء الأجهزة الفنية في 24 نادياً بالدرجة الثانية، خلال الأسبوع الماضي".





وأضافت: "الحالات الثماني جاءت من ستة أندية، وسيخضعون جميعاً للعزل الذاتي بشكل يتوافق مع تعليمات الرابطة".





وأكدت الرابطة أيضاً وجود 4 حالات إيجابية في الدرجة الثالثة.





وستعود مباريات الدرجة الثانية الأسبوع المقبل، بينما تقلص موسم الدرجة الثالثة، فيما عدا المباريات الفاصلة.