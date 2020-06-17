رابطة الدوري الإنجليزي تعلن 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:51 م
كشفت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء، عن 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أندية دوري الدرجة الثانية.
قالت الرابطة في بيان: "الفحوص جرت على 2213 من اللاعبين، وأعضاء الأجهزة الفنية في 24 نادياً بالدرجة الثانية، خلال الأسبوع الماضي".
وأضافت: "الحالات الثماني جاءت من ستة أندية، وسيخضعون جميعاً للعزل الذاتي بشكل يتوافق مع تعليمات الرابطة".
وأكدت الرابطة أيضاً وجود 4 حالات إيجابية في الدرجة الثالثة.
وستعود مباريات الدرجة الثانية الأسبوع المقبل، بينما تقلص موسم الدرجة الثالثة، فيما عدا المباريات الفاصلة.