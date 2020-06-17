رئيس جامعة عين شمس يوضح الحالات التي يمكن استقبالها بالمستشفى الميداني

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:51 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن المستشفى الميداني التابع للجامعة سيبدأ في استقبال المرضى الخميس، لافتًا إلى أن الفكرة بدأت منذ شهر حين الشعور بالحاجة لعدد أسرة أكثر من المتاح لعلاج مصابي كورونا.

وأضاف "المتيني"، خلال حواره عبر "سكايب" مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مع أسامة كمال" المذاع عبر يوتيوب"، اليوم الأربعاء، أن الجامعة أول جامعة خصصت مستشفى للعزل وهي مستشفى العبور بداية إبريل ثم تلها مجمع الدمرداش، منوهًا بأن المستشفى الميداني تم تنفيذها خلال 15 يوم بواسطة الهيئة الهندسة للقوات المسلحة والشركات المعاونة بتكلفة 28 مليون جنيه، وتشمل 176 سرير.

وتابع رئيس جامعة عين شمس، أن الشكوى من قلة الأسرة وأسرة العناية المركزة موجودة في جميع دول العالم، بما فيهم أمريكا وأوروبا، ونسعى لزيادة المعروض للتسهيل على المواطنين، منوهًا بأن المستشفى الميداني سوف تستقبل مرضى مستشفيات جامعة عين شمس، أو المحالين من وزارة الصحة والخط الساخن 105. 

وضع وباء كورونا في مصر
وفي سياق منفصل أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك في إطار حرص الوزارة على حياة المواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية بجميع المرضى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته وزيرة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، لعرض تطورات الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمصر.

وأوضحت الوزيرة أن أصحاب الأمراض المزمنة (ضغط، قلب، سكر)، وأصحاب الأمراض الصدرية، والسيدات الحوامل، هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن المحافظات الأعلى في نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد هي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم)، أما المحافظات الأقل في نسب الإصابة هي (مرسى مطروح، شمال سبناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، البحر الأحمر).

وأضافت الوزيرة أن مصر تحتل المرتبة الأقل بين دول العالم بالنسبة لعدد الوفيات، مشيرة إلى نسب الوفاة الأعلى لمصر كانت لمرضى الأورام، والجهاز الهضمي، والقلب، والكبد، والكلى)، مشيرة إلى أن نسب الإصابات في مصر بفيرس كورونا المستجد في الرجال أعلى من السيدات لتصل إلى 55% من الرجال مقارنة بـ 45% من السيدات، لافتة إلى أن 80% من الإصابات تتراوح أعمارهم بين 30 لـ60 عامًا، و20% من الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 60 سنة، وبذلك تصبح الفئة العمرية التي تتراوح أعمارهم من 20 إلى 60 سنة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتبلغ نسبة الوفيات 60% من المواطنين فوق سن الـ 60 سنة، ونسبة الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 70 سنة 7% فقط.

عدد الإصابات الجديدة
وخلال كلمتها استعرضت وزيرة الصحة والسكان الوضع الوبائي لمصر، أمس الثلاثاء، حيث بلغ عدد الإصابات 1567إصابة، و94 وفاة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 47856 إصابة، و1766 وفاة، كما أشارت إلى خروج اليوم 401 من المتعافيين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12730، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) 14144 حالة، من ضمنهم الـ 12730 متعافيًا.

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