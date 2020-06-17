إصابة 8 لاعبين في الملاعب الإنجليزية بفيروس كورونا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:47 م
بوابة الفجر


أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، المسؤولة عن الدرجات من الثانية إلى الرابعة، اليوم الأربعاء، عن 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أندية دوري الدرجة الثانية.

قالت الرابطة في بيان: "الفحوص جرت على 2213 من اللاعبين، وأعضاء الأجهزة الفنية في 24 نادياً بالدرجة الثانية، خلال الأسبوع الماضي".

وأضافت: "الحالات الثماني جاءت من ستة أندية، وسيخضعون جميعاً للعزل الذاتي بشكل يتوافق مع تعليمات الرابطة".

وأكدت الرابطة أيضاً وجود 4 حالات إيجابية في الدرجة الثالثة.

وستعود مباريات الدرجة الثانية الأسبوع المقبل، بينما تقلص موسم الدرجة الثالثة، فيما عدا المباريات الفاصلة.

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