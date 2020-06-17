إجتماع طارئ لوكيل تعليم الفيوم مع أعضاء لجنة الإدارة لامتحانات الثانوية العامة 2020
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:49 م
ريهام على
عقد اليوم الاربعاء، الأستاذ محمد عبدالله، وكيل تعليم الفيوم، إجتماع بمسرح المديرية مع أعضاء لجنة الإدارة لامتحانات الثانوية العامة 2020 م بحضور فريق العمل بقسم شئون الطلبة والامتحانات، ومدير التعليم الثانوي بالمديرية.
وخلال الإجتماع أكد وكيل تعليم الفيوم، على ما يلي:
- الانضباط الالتزام بالمواعيد، والحفاظ على انضباط لجان الثانوية العامة.
- التأكد من اكتمال الإجراءات الاحترازية للتعقيم وتطهير اللجان يوميا، وارتداء جميع الطلاب والعاملين باللجنة للكمامة، والتعقيم الذاتي من بوابة التعقيم بمدخل باب اللجنة.
- التأكد من تنفيذ التباعد الاجتماعي المباشر، وتنظيم دخول الطلاب من الساعة الثامنة وحتى التاسعة صباحا بعد المسح الحراري للطلاب أثناء دخول اللجنة.
- التأكد من عدم وجود التليفون المحمول أو أي وسائل إتصال أخرى.
كما عقد أيضا الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعا مع أعضاء اللجنة المركزية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، لاستعراض ومتابعة آخر التطورات والمستجدات بشأن مجابهة انتشار الفيروس، وذلك بحضور نائب المحافظ، ورئيس جامعة الفيوم، ومدير أمن الفيوم، ورئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، ورئيس فرع الأمن الوطني بالفيوم، ورئيس فرع جهاز الأمن القومي بالفيوم، وعميد كلية طب الفيوم، وسكرتير عام المحافظة، والسكرتير المساعد، ووكيل وزارة الصحة بالفيوم، ومدير عام فرع التأمين الصحي.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول متابعة أخر المستجدات بشأن عدد المصابين بكل مركز من مراكز المحافظة، وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرض، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية، وأدوات الحماية الشخصية للأطقم الطبية بكافة المستشفيات وأماكن العزل على مستوى المحافظة، فضلًا عن الوقوف على مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما تم استعراض الإجراءات التي تقوم بها مديرية الصحة بالمحافظة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصةً من حيث تطور متوسط الأعداد اليومية، من حالات الإصابة والتعافي بكل مركز من مراكز المحافظة، وانضباط الأطقم الطبية، وأليات العمل على توفير الدعم المطلوب في هذا الشأن.
أكد محافظ الفيوم خلال الاجتماع على استغلال مستشفى الجامعة بكامل طاقتها فيما يخص فرز وعزل وتشخيص وعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، وكذا الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات المتاحة بالمستشفيات ومواقع العزل التى حددتها المحافظة من خلال اللجان المتخصصة، ومنها الاسكان الاجتماعي بشدموه بمركز إطسا، والمركز الكشفي بعين السيليين، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات لتقديم الرعاية الكاملة والممكنة لمرضى فيروس كورونا.
كما أكد المحافظ على توفير المستلزمات الوقائية والأدوية والأجهزة الطبية اللازمة، ومتابعة الحالات المصابة أولًا بأول، وتكثيف حملات التوعية للمواطنين في التعامل مع فيروس كورونا، وخاصةً ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية المطلوب اتباعها في هذا الصدد، إلى جانب العمل على رفع الروح المعنوية للأطقم الطبية من خلال الدعم النفسي.
وشدد محافظ الفيوم على المرور الدوري للجان الفرعية على المستشفيات ومواقع العزل للتأكد من التزام الأطقم الطبية بالنوبتجيات، والعمل على تقديم الخدمة المناسبة للمرضى وحسن معاملتهم، مشيرًا الى تواجد فرق المتابعة الميدانية التابعة للمحافظة داخل المستشفيات، ومؤكدًا على الاستفادة بكافة التخصصات الطبية بالأماكن المخصصة للعزل بشتى أنحاء المحافظة.
وخلال الإجتماع أكد وكيل تعليم الفيوم، على ما يلي:
- الانضباط الالتزام بالمواعيد، والحفاظ على انضباط لجان الثانوية العامة.
- التأكد من اكتمال الإجراءات الاحترازية للتعقيم وتطهير اللجان يوميا، وارتداء جميع الطلاب والعاملين باللجنة للكمامة، والتعقيم الذاتي من بوابة التعقيم بمدخل باب اللجنة.
- التأكد من تنفيذ التباعد الاجتماعي المباشر، وتنظيم دخول الطلاب من الساعة الثامنة وحتى التاسعة صباحا بعد المسح الحراري للطلاب أثناء دخول اللجنة.
- التأكد من عدم وجود التليفون المحمول أو أي وسائل إتصال أخرى.
كما عقد أيضا الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعا مع أعضاء اللجنة المركزية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، لاستعراض ومتابعة آخر التطورات والمستجدات بشأن مجابهة انتشار الفيروس، وذلك بحضور نائب المحافظ، ورئيس جامعة الفيوم، ومدير أمن الفيوم، ورئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، ورئيس فرع الأمن الوطني بالفيوم، ورئيس فرع جهاز الأمن القومي بالفيوم، وعميد كلية طب الفيوم، وسكرتير عام المحافظة، والسكرتير المساعد، ووكيل وزارة الصحة بالفيوم، ومدير عام فرع التأمين الصحي.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول متابعة أخر المستجدات بشأن عدد المصابين بكل مركز من مراكز المحافظة، وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرض، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية، وأدوات الحماية الشخصية للأطقم الطبية بكافة المستشفيات وأماكن العزل على مستوى المحافظة، فضلًا عن الوقوف على مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما تم استعراض الإجراءات التي تقوم بها مديرية الصحة بالمحافظة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصةً من حيث تطور متوسط الأعداد اليومية، من حالات الإصابة والتعافي بكل مركز من مراكز المحافظة، وانضباط الأطقم الطبية، وأليات العمل على توفير الدعم المطلوب في هذا الشأن.
أكد محافظ الفيوم خلال الاجتماع على استغلال مستشفى الجامعة بكامل طاقتها فيما يخص فرز وعزل وتشخيص وعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، وكذا الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات المتاحة بالمستشفيات ومواقع العزل التى حددتها المحافظة من خلال اللجان المتخصصة، ومنها الاسكان الاجتماعي بشدموه بمركز إطسا، والمركز الكشفي بعين السيليين، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات لتقديم الرعاية الكاملة والممكنة لمرضى فيروس كورونا.
كما أكد المحافظ على توفير المستلزمات الوقائية والأدوية والأجهزة الطبية اللازمة، ومتابعة الحالات المصابة أولًا بأول، وتكثيف حملات التوعية للمواطنين في التعامل مع فيروس كورونا، وخاصةً ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية المطلوب اتباعها في هذا الصدد، إلى جانب العمل على رفع الروح المعنوية للأطقم الطبية من خلال الدعم النفسي.
وشدد محافظ الفيوم على المرور الدوري للجان الفرعية على المستشفيات ومواقع العزل للتأكد من التزام الأطقم الطبية بالنوبتجيات، والعمل على تقديم الخدمة المناسبة للمرضى وحسن معاملتهم، مشيرًا الى تواجد فرق المتابعة الميدانية التابعة للمحافظة داخل المستشفيات، ومؤكدًا على الاستفادة بكافة التخصصات الطبية بالأماكن المخصصة للعزل بشتى أنحاء المحافظة.
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