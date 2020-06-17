إجتماع طارئ لوكيل تعليم الفيوم مع أعضاء لجنة الإدارة لامتحانات الثانوية العامة 2020

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:49 م
بوابة الفجر
ريهام على
عقد اليوم الاربعاء، الأستاذ محمد عبدالله، وكيل تعليم الفيوم، إجتماع بمسرح المديرية مع أعضاء لجنة الإدارة لامتحانات الثانوية العامة 2020 م بحضور فريق العمل بقسم شئون الطلبة والامتحانات، ومدير التعليم الثانوي بالمديرية.

وخلال الإجتماع أكد وكيل تعليم الفيوم، على ما يلي:

- الانضباط الالتزام بالمواعيد، والحفاظ على انضباط لجان الثانوية العامة.

- التأكد من اكتمال الإجراءات الاحترازية للتعقيم وتطهير اللجان يوميا، وارتداء جميع الطلاب والعاملين باللجنة للكمامة، والتعقيم الذاتي من بوابة التعقيم بمدخل باب اللجنة.

- التأكد من تنفيذ التباعد الاجتماعي المباشر، وتنظيم دخول الطلاب من الساعة الثامنة وحتى التاسعة صباحا بعد المسح الحراري للطلاب أثناء دخول اللجنة. 

- التأكد من عدم وجود التليفون المحمول أو أي وسائل إتصال أخرى.

كما عقد أيضا الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعا مع أعضاء اللجنة المركزية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، لاستعراض ومتابعة آخر التطورات والمستجدات بشأن مجابهة انتشار الفيروس، وذلك بحضور نائب المحافظ، ورئيس جامعة الفيوم، ومدير أمن الفيوم، ورئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، ورئيس فرع الأمن الوطني بالفيوم، ورئيس فرع جهاز الأمن القومي بالفيوم، وعميد كلية طب الفيوم، وسكرتير عام المحافظة، والسكرتير المساعد، ووكيل وزارة الصحة بالفيوم، ومدير عام فرع التأمين الصحي.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول متابعة أخر المستجدات بشأن عدد المصابين بكل مركز من مراكز المحافظة، وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرض، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية، وأدوات الحماية الشخصية للأطقم الطبية بكافة المستشفيات وأماكن العزل على مستوى المحافظة، فضلًا عن الوقوف على مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تم استعراض الإجراءات التي تقوم بها مديرية الصحة بالمحافظة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصةً من حيث تطور متوسط الأعداد اليومية، من حالات الإصابة والتعافي بكل مركز من مراكز المحافظة، وانضباط الأطقم الطبية، وأليات العمل على توفير الدعم المطلوب في هذا الشأن.

أكد محافظ الفيوم خلال الاجتماع على استغلال مستشفى الجامعة بكامل طاقتها فيما يخص فرز وعزل وتشخيص وعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، وكذا الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات المتاحة بالمستشفيات ومواقع العزل التى حددتها المحافظة من خلال اللجان المتخصصة، ومنها الاسكان الاجتماعي بشدموه بمركز إطسا، والمركز الكشفي بعين السيليين، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات لتقديم الرعاية الكاملة والممكنة لمرضى فيروس كورونا.

كما أكد المحافظ على توفير المستلزمات الوقائية والأدوية والأجهزة الطبية اللازمة، ومتابعة الحالات المصابة أولًا بأول، وتكثيف حملات التوعية للمواطنين في التعامل مع فيروس كورونا، وخاصةً ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية المطلوب اتباعها في هذا الصدد، إلى جانب العمل على رفع الروح المعنوية للأطقم الطبية من خلال الدعم النفسي.

وشدد محافظ الفيوم على المرور الدوري للجان الفرعية على المستشفيات ومواقع العزل للتأكد من التزام الأطقم الطبية بالنوبتجيات، والعمل على تقديم الخدمة المناسبة للمرضى وحسن معاملتهم، مشيرًا الى تواجد فرق المتابعة الميدانية التابعة للمحافظة داخل المستشفيات، ومؤكدًا على الاستفادة بكافة التخصصات الطبية بالأماكن المخصصة للعزل بشتى أنحاء المحافظة.
إجتماع طارئ لوكيل تعليم الفيوم مع أعضاء لجنة الإدارة لامتحانات الثانوية العامة 2020
إجتماع طارئ لوكيل تعليم الفيوم مع أعضاء لجنة الإدارة لامتحانات الثانوية العامة 2020
إجتماع طارئ لوكيل تعليم الفيوم مع أعضاء لجنة الإدارة لامتحانات الثانوية العامة 2020
إجتماع طارئ لوكيل تعليم الفيوم مع أعضاء لجنة الإدارة لامتحانات الثانوية العامة 2020
إجتماع طارئ لوكيل تعليم الفيوم مع أعضاء لجنة الإدارة لامتحانات الثانوية العامة 2020
إجتماع طارئ لوكيل تعليم الفيوم مع أعضاء لجنة الإدارة لامتحانات الثانوية العامة 2020
إجتماع طارئ لوكيل تعليم الفيوم مع أعضاء لجنة الإدارة لامتحانات الثانوية العامة 2020
إجتماع طارئ لوكيل تعليم الفيوم مع أعضاء لجنة الإدارة لامتحانات الثانوية العامة 2020
إجتماع طارئ لوكيل تعليم الفيوم مع أعضاء لجنة الإدارة لامتحانات الثانوية العامة 2020
إجتماع طارئ لوكيل تعليم الفيوم مع أعضاء لجنة الإدارة لامتحانات الثانوية العامة 2020

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