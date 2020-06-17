هاني سعيد: تشاتشيتش سافر بموافقة الإدارة ويعود خلال أيام لقيادة التدريبات

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:45 م
هاني سعيد
هاني سعيد
علي نبوي
أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على أن الكرواتي أنتي تشاتيتش المدير الفني لفريق الكرة سافر بالفعل إلى بلاده بصحبة جهازه المعاون لقضاء إجازة قصيرة بعد الحصول على موافقة إدارة النادي والمدير الرياضي على سفره خلال هذه الفترة التي يتوقف فيها النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

أضاف المدير الرياضي بأن المدرب طلب السفر ووافقت الإدارة على طلبه خاصة وأنه لم يحصل على إجازة منذ توليه المهمة في وقت سابق ليقود الفريق في مهمتيه محليا وأفريقيا.

شدد المدير الرياضي على أن المدير الفني من المنتظر أن يعود إلى القاهرة خلال أيام بالتنسيق مع إدارة النادي ليبدأ في قيادة تدريبات فريق الكرة مجددا استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز التي تحدد عودته من قبل وزارة الشباب والرياضة يوم ٢٥ يوليو المقبل.

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