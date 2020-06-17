خبير تكنولوجيا: جائحة كورونا استدعت إيجاد حلول تكنولوجية تدعم استمرار العملية التعليمية

فى ظل الجهود الدولية التى تسعي لتجاوز التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد _19 " على قطاع التعليم كشفت شركة أروبا أتش بي إي " HPE Aruba "،العالمية المتخصصة في مجال تطوير حلول الشبكات السلكية واللاسلكية إحدى الشركات التابعة لشركة هيوليت باكارد(HP)، عن مجموعة متكاملة من أحدث الحلول التكنولوجية لدعم مفهوم الفصول الدراسية الرقمية والتى تهدف لمساعدة كافة المؤسسات التعليمية المصرية " الجامعات والمدراس" على تعظيم الاستفادة من حلول الرقمنة فى تقديم خدمات " التعليم عن بعد" لطلابها والذى أصبح يشكل جزء مهم جدا من عملية التطوير لمنظومة التعليم الشاملة لتكون اكثر مرونة واستجابة لاحتياجات المستقبل.









وقال أحمد فتحي، مدير الشركة بمصر: "على مدى الشهرين الماضيين، وخلال نقاشنا المستمر مع عملائنا في مجال التعليم ، وجدنا أن اغلب التحديات التي تواجههم تتشابه مع تلك التي تواجه العملاء من القطاع التجاري وتتمثل فى كيف نجذب الطلاب مرة أخرى لاستئناف العملية التعليمية بالفصول الدراسية " physical locations " مع مراعاة التباعد الإجتماعي؟ كيف نشجع الطلاب على المشاركة أثناء دورات التعليم الإلكتروني ذات الإطار الزمني الممتد؟ ما الآثار المترتبة على إعداد الخطط التعليمية والتكنولوجية لدعم اتجاهات التعلم الجديدة ؟ حيث تعد هذه التحديات ضاغطة بشدة على الأطراف الذين أعتادوا على العمل بتقنيات تقليدية".





واكد ان الحلول اللاسلكية المتكاملة تتيح للمؤسسات التعليميه داخل الحرم الجامعي القدرة على البقاء على الاتصال الدائم والآمن بشبكة الانترنت حيث تمتلك القدرة على اتاحة الخدمة لعدة الاف من المستخدمين ، في نفس الوقت ونفس المكان ،علاوة على انها تتميز بقدرتها الكبيرة علي التكامل والاندماج مع حلول البنية التحتية التكنولوجية المتوفرة لدى كافة مؤسساتنا التعليمية واتاحة تجربة ثرية وموثوقة لتحقيق قفزة نوعية في تطوير العملية التعليمية باستخدام تقنيات الميكنة وتحليل البيانات .





أضاف تواجه الأسر والمؤسسات التعليمية على امتداد منطقة الشرق الأوسط حالة من عدم الاستقرار الشديدة، حيث تم تعليق الدراسة في المدارس والجامعات بمعظم البلدان جزئياً أو كلياً لفترة طويلة لذا صممت " أروبا " مجموعة من الحلول التقنية التى تهدف لمساعدة هذه المؤسسات بالمنطقة على تسريع جهود اعتماد التعلم عن بعد حيث أصبح بمقدور التكنولوجيا دعم أنماط التعلّم الجديدة، إذ تتيح أجهزة الكمبيوتروالأدوات المصممة للتعليم للطلاب عملية تعليمية مرنة من حيث الزمان والمكان ما يعزز وتيرة التعلم، سواء داخل الفصل الدراسي أو خارجه، أو في إطار بيئات متنوعة.





أوضح فتحي لا يقتصر دور التكنولوجيا على إشراك الطلاب وتحسين نتائج التعلم فحسب، بل إنها تساعد أيضاً في تزويدهم بالمهارات التي يحتاجونها للمستقبل حيث تعمل حاليًا، أروبا مع مؤسسات تعليمية في مصر من أجل مشاركة التصورات والاتجاهات الجديدة التي تنشأ لتوفير الخبرات الحديثة من خلال مساعدة هذه المؤسسات على إعادة تشكيل تصوراتها عن مستقبل التعليم ووضع خططها لمرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا، عن طريق تلبية احتياجاتها الأشد إلحاحًا وتوجيه مجهوداتها لعدة مجالات رئيسية " منها متابعة التباعد الجسدي ، تعقب المخالطين ، الكاميرات الحرارية ومحللات الفيديو من أجل الكشف الحراري ، العمليات اللا تلامسيه ، الوصلات الخارجية عالية السرعة ، مرونة الاتصال عن بعد ، توصيل شبكات SD العريضة بالحلول السحابية المفتوحة ، التقسيم الديناميكي ، إدارة الحلول السحابية الموحدة.





وتابع: " نحن على أعتاب ثورة رقمية فى العملية التعليمية، ستغير كثيرًا من بيئة التعلم ، اذ سنشاهد تحول الفصول الدراسية من كونها بضعة صفوف للمكاتب إلى بيئة مفتوحة تعزز التعاون بين الطلاب والمعلمين والحفاظ على الأمن سواء داخل الفصل الدراسي أو أثناء التعلم عن بعد، فضلًا عن زيادة مشاركة الطلاب وتوفير ربط عالى الأداء يمكن الاعتماد عليه من أجل دعم تطبيقات التعليم عن بعد التي تتطلب نطاق ترددي عريض اذ تدرك شركة "أروبا " هذه المتطلبات؛ وقامت بالفعل بابتكار تقنيات تستهدف هذه التحديات بشكل خاص."





أشار فى ظل تزايد اهمية نماذج التعلم المختلطة " Hybrid Leaning " و" التعلم أون لاين" ذات أهمية استراتيجية للمؤسسات، أصبح وجود الشبكة اللاسلكية " واي فاي " في جميع أنحاء الحرم التعليمي بنفس أهمية الشبكات داخل الفصل المدرسي حيث ان تطوير البنية التحتية اللاسلكية هى نقطه البدء؛ للمساعدة فى إنشاء فصول دراسية ذكية ودفع عجلة الابتكار، وهى الداعم الأساسي للوصول بخدمات الإنترنت فائق السرعة إلى معظم مستخدمي الاجهزة المحمولة، ما يساعد المؤسسات التعليمية على تقديم خدمات جديدة والتحول تجاه التعلم الإلكتروني وبما يمكن الشبكة من دعم التطبيقات عند الحاجة، بالإضافة للسبورات الذكية، كاميرات انترنت الأشياء (IoT) والأجهزة اللا تلامسية الأخرى.











