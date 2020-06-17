في 7 معلومات.. تعرف على مستجدات كورونا داخل الصين

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:44 م
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
يبدو أن الصين لم تنهي معركتها بعد مع فيروس كورونا، بسبب عودة انتشار الوباء مرة آخرى بشكل أكبر خلال الساعات الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى توقع البعض أن القادم أسوء في العالم خلال الفترات المقبلة.

وفيما يلي تقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن مستجدات فيروس كورونا التاجي في الصين بعد ما شهدته من أحداث خلال الساعات الماضية:

- ظهرت سلالات جديدة من وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" فى الصين وحذر العلماء من أن السلالة الجديدة من الفيروس، يمكن أن تكون أكثر عدوى.

- في وقت إعتبر البعض أن ما يحدث في الصين موجة ثانية موجة الفيروس، كشف الدكتور جاد رعد، الخبير فى الشئون الآسيوية، إن ما يحدث فى الصين الآن ليست موجه ثانية وإنما انتقال عدوى من أشخاص إلى كمية منتجات فى السوق إدى إلى الانتشار للفيروس مرة أخرى.

- وفقا للتقارير الإعلامية، ارتبط تفشي المرض الآن بسوق الجملة الغذائية يسمى شينفادي الذي يستقبل آلاف الزوار.

- بكين شهدت 32 حالة عدوى جديدة الأربعاء، لترتفع حصيلة الحالات خلال هذا الأسبوع إلى 137 حالة، على الرغم أنها لم تشهد أي إصابات محلية على مدى 57 يوما قبل ظهور الحالات الأخيرة.

- صنف ما لا يقل عن 27 حيا "كبؤر متوسطة الخطورة" لانتشار الفيروس، بينما صُنف حي واحد قريب من السوق كبؤرة شديدة الخطورة، ولا يستطيع سكان المناطق شديدة أو متوسطة الخطورة مغادرة المدينة، بينما يستطيع سكان المناطق الأقل خطورة المغادرة بعد حصولهم على شهادة تؤكد عدم إصابتهم من الفيروس.

- رفعت بكين مستوى استجابتها الطارئة لانتشار الفيروس إلى الدرجة الثانية، وأمرت السلطات بغلق جميع المدارس، في تصعيد التدابير الوقائية إثر موجة تفشي ثانية لفيروس كورونا في المدينة.

- مطاري بكين ألغيا، أكثر من ألف رحلة جوية بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في العاصمة، حيث تم إلغاء 1225 رحلة كان مقرّرًا أن تقلع من مطاري بكين أو أن تهبط فيهما، أي ما يوازي 70% من الرحلات التي كانت مقرّرة في الأساس.

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كورونا سلالات جديدة بوابة الفجر الفجر الصين التدابير الوقائية

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