مناوشات تحت القبة بين رئيس البرلمان والنائب أحمد طنطاوي

اعترض أحمد طنطاوي، عضو تكتل 2530 بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأربعاء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، مهاجمًا الحكومة بسبب سياساتها - حسب رأيه-.





واعترض عليه الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، قائلًا: "إن الدولة تقوم بجهود كبيرة، ولولا أزمة كورونا لكان هناك إيجابيات كثيرة نتيجة تلك الجهود، مطالبًا بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية للبلاد قبل كورونا.





وأضاف "عبدالعال" أن النظام الحالي ورث دولة مفلسة، وكل المشكلات الحالية التي تعانى منها موروثة من قبل.





جدير بالذكر، أن اللجنة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، انعقدت صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة مجلس النواب للعام المالي الجديد 20202021،والتى بلغت نحو مليار و606 مليون جنيه.



