ارتفاع طلبات إعانة البطالة في بريطانيا بأكثر من نصف مليون طلب

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:40 م
بوابة الفجر
أظهرت بيانات صادرة أمس، ارتفاع طلبات الحصول على إعانة بطالة في بريطانيا خلال (مايو) الماضي بأكثر من نصف مليون طلب بسبب إجراءات الإغلاق التي فرضت لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.


وبحسب "الألمانية"، ذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أمس، أن طلبات الحصول على إعانة بطالة ارتفعت خلال الشهر الماضي بنحو 529 ألف طلب، ليصل الإجمالي إلى 2.8 مليون طلب. وكان العدد قد ارتفع في (أبريل) الماضي بأكثر من مليون طلب، وفقا للبيانات المعدلة. وتراجع عدد العاملين في بريطانيا خلال (أبريل) الماضي بمقدار 429 ألف عامل، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء.


وتشير أرقام طلبات الحصول على إعانة بطالة خلال الشهر الماضي، إلى الآثار السلبية القوية لإجراءات إغلاق الاقتصاد في بريطانيا منذ 23 (مارس) الماضي، ما دفع الاقتصاد البريطاني إلى ما يمكن أن يكون أسوأ ركود منذ 300 عام. كما أظهرت أرقام منفصلة تراجع معدل نمو الأجور إلى أقل مستوى له منذ 2014.


وتعني هذه الأرقام زيادة الضغوط على رئيس الوزراء بوريس جونسون، والبنك المركزي، من أجل اتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم تعافي الاقتصاد بعد أن أظهرت البيانات الصادرة في الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد بمقدار الخمس خلال (أبريل) الماضي.


وكانت الحكومة البريطانية قد سمحت باستئناف الأنشطة الاقتصادية غير الأساسية الأسبوع الماضي، في حين من المتوقع أن تعلن لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي زيادة جديدة في برنامج شراء الأصول خلال الأسبوع الحالي بهدف تعزيز مستويات السيولة النقدية في الاقتصاد البريطاني. وأفادت البيانات الرسمية أمس، بأن عدد الأشخاص على قوائم أجور الشركات البريطانية هبط بأكثر من 600 ألف في (أبريل) و (مايو)، إذ أضر الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا بسوق العمل، في حين تقلصت فرص العمل بأعلى وتيرة على الإطلاق.


وبحسب "رويترز"، فإنه على غير المتوقع، استقر معدل البطالة عند 3.9 في المائة على مدار الأشهر الثلاثة حتى نيسان (أبريل)، لكن ذلك يعود بشكل كبير إلى برنامج الحكومة للاحتفاظ بالوظائف وزيادة في عدد الأشخاص غير المصنفين كعاطلين، إذ لم يكن بمقدورهم البحث عن عمل في ظل الإغلاق.


وشهدت الفترة نفسها نزولا غير مسبوق في الناتج الاقتصادي البريطاني عموما. وكانت أغلبية من اقتصاديين استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعت ارتفاعا في معدل البطالة إلى 4.7 في المائة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طلبات الاعانة البريطانية طلبات الاعانة بريطانيا الاقتصاد البريطاني

أخبار تهمك

انقلاب في ريال مدريد بسبب كيليان مبابي

منذ ساعة و 19 دقيقة

رسمياً.. غياب نجم برشلونة عن مواجهة إشبيلية وعودة ألبا

منذ 43 دقيقة

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ حوالي 20 ساعة

أستاذ بـ"قصر العيني" يوجه تحذيرات للمواطنين بشأن الكمامة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ 35 دقيقة

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة من رئيس الوزراء لأطباء الزمالة

منذ حوالي 3 ساعات

نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

منذ حوالي 4 ساعات

شعبة الأدوية توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وتزف بشرى سارة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ يوم

وفد ثلاثي من الزمالك فى اتحاد الكرة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة مدوية من نيمار لبرشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل| بشرى سارة لأصحاب الأمراض المزمنة.. وقرار بشأن ألبان الأطفال

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 14 ساعة

سبب طرد أجيري أمام برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

بعكس التوقعات.. تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة

تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية بشكل حاد خلال مايو الماضي

لأول مرة منذ 2012 .. انكماش مفاجئ للاقتصاد البريطاني في الربع الثاني

ارتفاع طلبات الإعانة الأمريكية إلى 15 مليون خلال الـ3 أسابيع الماضية

26 مليون مواطن أمريكي يتقدم بطلب إعانة خلال 5 أسابيع

معدلات البطالة تقفز حول العالم بسبب كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:39 م

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

03:01 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

02:06 ص

عاجل.. بشرى سارة من رئيس الوزراء لأطباء الزمالة

01:03 م

رسمياً.. غياب نجم برشلونة عن مواجهة إشبيلية وعودة ألبا

03:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟