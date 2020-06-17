إقالة المبعوث التركي الخاص إلى ليبيا إمر الله إشلار

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:30 م
ليبيا
ليبيا

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، بإقالة المبعوث التركي الخاص إلى ليبيا إمر الله إشلار.

 

وكان الجيش الوطني الليبي، اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالتخطيط لسرقة حقول النفط، وتوعد بإنهاء سيطرة الميليشيات على جزء من الأراضي الليبية.

 

ودعا الجيش الليبي لمحاكمة أردوغان على ارتكاب جرائم حرب في ليبيا، وحمله مسؤولية مذابح ترهونة، حسبما ذكرت منصة "مداد نيوز".

 

وقد أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للمرة الأولى، يوم الجمعة الموافق 21 من فبراير الماضي، بوجود مرتزقة موالين لأنقرة في ليبيا، إلى جانب عناصر التدريب الأتراك.

 

وقال: إن "تركيا متواجدة هناك عبر قوّة تجري عمليات تدريب، وهناك كذلك أشخاص من الجيش الوطني السوري"، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين كان يطلق عليهم سابقا اسم "الجيش السوري الحر".

 

هذا ويؤكد إعلان أردوغان بتواجد قوات تركية ومرتزقة إلى جانب حكومة طرابلس وميليشياتها المتطرفة، على "أطماع أنقرة في ليبيا".

 

ومما يؤكد أطماع أردوغان في السيطرة الكاملة على التراب الليبي، وفقاً لما نقلته صحيفة "ديلي صباح" التركية عن أردوغان، قوله: إن "تركيا ستدعم حكومة طرابلس؛ من أجل فرض السيطرة الكاملة على ليبيا إن لزم الأمر"، في حال فشلت الأطراف الدولية في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الليبية.

 

وفي أواخر نوفمبر الماضي، وقع أدروغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، مذكرتين إحداهما تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، والأخرى أمنية تتيح لأنقرة إرسال قوات إلى ليبيا.

 

ورفض الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والحكومة المؤقتة في ليبيا هاتين المذكرتين، مؤكدين على أن اتفاق الصخيرات لا يتيح للسراج عقد اتفاقات دولية.

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