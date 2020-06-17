بتمارين رياضية.. ميريام فارس تشعل "انستجرام" (فيديو)

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:28 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

شاركت الفنانة ميريام فارس، ڤيديو جديد لها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهرت بالڤيديو من داخل الچيم وهي تمارس بعض الألعاب الرياضية، وعلقت على الڤيديو قائلة : دعونا نتمرن ونركل كل التوتر والسلبية.

 

وتفاعل الكثير من متابعيها مع الڤيديو وتباينت التعليقات منها "عاش يا بطل".

 

يذكر أن آخر أعمال ميريام فارس أغنية "قومي" والتي قامت بغنائها باللهجة الخليجية، وحققت نجاحا كبيرا على مستوى العالم العربي.

 

والجدير بالذكر أن آخر حفلات ميريام فارس حفل من فعاليات "شتاء الرياض" وتألقت بتقديمها باقة من أروع أغانيها ومنها "حبيبي سعودي".


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