وفد ثلاثي من الزمالك فى اتحاد الكرة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:24 م
بوابة الفجر
محمد جمال
حضر مسؤولي نادى الزمالك للاتحاد المصري لكرة القدم لحضور الإجتماع مع مسؤولي اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني .

وحضر عن الزمالك كل إسماعيل يوسف وعلاء مقلد أعضاء مجلس الإدارة من أجل حضور إجتماع الجبلاية .

وكان امس قد إجتمعت اللجنة الخماسية مع 6 أندية وهم الأهلي والمقاصة والاتحاد السكندري وطلائع الجيش ووادى دجلة وإنبي .

وتنناقش اليوم اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم مع الأندية ما تم من مشاورات مع الفيفا بشأن لائحة النظام الأساسى والإجرائات الإحترازية التى طالبت بها الدولة لعودة النشاط الرياضي وتوقيته والموسم الجديد ونظام المسابقات.

وستستمر الإجتماعات مع الأندية تباعًا خلال الأيام المقبلة.

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