أحمد الشامي يكشف كواليس آخر يوم تصوير مسلسل "فرصة تانية"

كشف الفنان أحمد الشامي، كواليس آخر يوم تصوير مسلسل "فرصة تانية" من خلال نشر مقطع الفيديو، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق أحمد، على مقطع الفيديو قائلًا:"اخر يوم تصوير مسلسل فرصة تانية... كان نفسي كل الناس كانت تكون موجودة.. واحشتوني جدًا".

مسلسل "فرصة تانية" وتدور أحداثة في إطار اجتماعي رومانسي، شارك في بطولته الفنانة ياسمين صبري وأحمد مجدي وإدوارد وسارة الشامي ونهال عنبر وأشرف زكي ومحمود البزاوي، والمسلسل من إخرج مرقس عادل، وعرض المسلسل خلال السباق الرمضاني 2020.