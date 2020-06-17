اللجنة العامة للبرلمان توافق علي تقرير "الخطة" بشأن موازنة المجلس

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:20 م
رئيس البرلمان
رئيس البرلمان
دينا إبراهيم
انعقدت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة مجلس النواب للعام المالي الجديد 2020-2021، والتي بلغت مليارا و606 ملايين جنيه.

وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة العامة تقرير لجنة الخطة والموازنة -باعتبارها لجنة حسابات المجلس-عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2020-2021، وراعى تقرير اللجنة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات في ضوء الزيادات الحتمية والضرورية وفى أضيق نطاق ممكن، ولا سيما في ظل اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية لضمان سلامة السادة النواب والعاملين بالمجلس في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مع الالتزام الكامل بضوابط وإجراءات اللائحة الداخلية للمجلس في كل بنود الصرف.

كما أشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم التطوير المستمر لأنشطة وأعمال المجلس.

وأكدت اللجنة العامة على التوصية الواردة بالتقرير بشأن ضرورة زيادة اعتمادات موازنة المجلس في ضوء ما قد تتطلبه الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأيضًا مع بدء اتخاذ إجراءات تشكيل وعمل مجلس الشيوخ استجابة للتعديلات الدستورية الأخيرة، وكذلك ما قد يطرأ من مستجدات مع احتمالية انتقال مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام المالي 20202021.

وانتهت اللجنة العامة في ختام اجتماعها إلى الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 20202021 والتوصية الواردة به.

وأحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال في الجلسة العامة للمجلس اليوم مشروع قانون مقدما من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بموازنة الدولة للعام 2019-2020، إلى لجنة الخطة والموازنة.

كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار.

كما وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة، اليوم الأربعاء، علي تعديلات كل من قانون مجلس الشيوخ، مجلس النواب، مباشرة الحقوق السياسية، الهيئة الوطنية للانتخابات

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