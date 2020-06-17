الكويت تسجل 3 حالات وفاة و575 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:07 م
الصحة الكويتية
الصحة الكويتية
وكالات

سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، 575 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 37533 حالة.

 

وأعلنت الصحة الكويتية، تسجيل 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 306 حالات.

 

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، في المؤتمر الصحفي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لهم.

 

وأضاف السند، أن حالات الاصابة الـ575 السابقة تضمنت (317 حالة لمواطنين كويتيين) بنسبة بلغت 55.13% و(258 حالة لغير الكويتيين) بنسبة بلغت 44.68%.

 

 أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وأعلن الشيخ الدكتور باسل الصباح وزير الصحة الكويتي، اليوم الجمعة، عن شفاء 911 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 25 ألفا و48 حالة.

 

وأضاف وزير الصحة الكويتي، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ911 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

 

هذا وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في العالم إلى 7.518.103 ملايين، كما أودى الفيروس بـ421516 ضحية، عبر العالم.

 

كما يواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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