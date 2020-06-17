جلسة الختام : مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.39%









وهبط بسوق البحرين المالي اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 19.01% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.18%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.54%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.4% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.97%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.33% مدفوعاً بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.88%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.43%.

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.39% خاسراً 4.96 نقطة ليغلق عند مستوى 1274.28 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.1 مليون سهم بقيمة 396.9 ألف درهم