جلسة الختام : مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.39%

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:59 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.39% خاسراً 4.96 نقطة ليغلق عند مستوى 1274.28 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.1 مليون سهم بقيمة 396.9 ألف درهم


 وهبط بسوق البحرين المالي اليوم  قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 19.01% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.18%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.54%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.4% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.97%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.33% مدفوعاً بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.88%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.43%.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. بشرى سارة من رئيس الوزراء لأطباء الزمالة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

شعبة الأدوية توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وتزف بشرى سارة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 13 ساعة

"نمرة واحد في الحماية".. مستشار الرئيس يوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

التنفيذ يبدأ من يوليو.. "التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يستقر على رحيل مهاجم الفريق

منذ 34 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ حوالي 22 ساعة

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ 13 دقيقة

نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

منذ ساعتين و 33 دقيقة

صدام ساخن بين بيريز وزيدان

منذ أقل من ساعة

أستاذ بـ"قصر العيني" يوجه تحذير مهم للمواطنين بشأن ارتداء الكمامات (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.24% بختام أولي جلسات الأسبوع

مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.07% في نهاية تعاملات اليوم

مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.67% في نهاية تعاملات اليوم

مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.50% بختام جلسة الأحد

مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.16% في ختام جلسة الخميس

مؤشر سوق البحرين المالي يخسر 3.4 نقطة بختام أول جلسة في الأسبوع

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:06 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

عاجل.. بشرى سارة من رئيس الوزراء لأطباء الزمالة

01:03 م

شعبة الأدوية توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وتزف بشرى سارة (فيديو)

09:21 ص

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

12:52 ص

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

08:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟