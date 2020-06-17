مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.04% بختام التعاملات

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ،حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.04% رابحاً 0.95 نقطة ليغلق عند مستوى 2070.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 247.8 مليون سهم محققة ما قيمته 203.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 3797 صفقة لعدد 32 سهماً.









وهبطت 5 قطاعات بسوق دبي المالي اليوم ، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.11%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.79%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.13%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.99%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.12%.





وقفزت 7 أسهم بسوق دبي المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 1.63%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 1.53%، فيما تراجع 21 سهماً، على رأسها سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.95%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.69%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 4.9 مليون ورقة بقيمة 43.7 مليون درهم.



