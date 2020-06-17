مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.04% بختام التعاملات

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:55 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ،حيث صعد مؤشر السوق  بنسبة 0.04% رابحاً 0.95 نقطة ليغلق عند مستوى 2070.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 247.8 مليون سهم محققة ما قيمته 203.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 3797 صفقة لعدد 32 سهماً.


وهبطت 5 قطاعات بسوق دبي المالي اليوم ، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.11%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.79%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.13%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.99%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.12%.
 

وقفزت 7 أسهم  بسوق دبي  المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 1.63%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 1.53%، فيما تراجع 21 سهماً، على رأسها سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.95%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.69%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 4.9 مليون ورقة بقيمة 43.7 مليون درهم.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

شعبة الأدوية توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وتزف بشرى سارة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 13 ساعة

نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

منذ ساعتين و 35 دقيقة

التنفيذ يبدأ من يوليو.. "التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

صدام ساخن بين بيريز وزيدان

منذ أقل من ساعة

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. بشرى سارة من رئيس الوزراء لأطباء الزمالة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الزمالك يستقر على رحيل مهاجم الفريق

منذ 36 دقيقة

أستاذ بـ"قصر العيني" يوجه تحذير مهم للمواطنين بشأن ارتداء الكمامات (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

"نمرة واحد في الحماية".. مستشار الرئيس يوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ حوالي 8 ساعات

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ ربع ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ حوالي 19 ساعة

زيدان يستجيب لرغبات بيكهام

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

مؤشر دبي يصعد 0.02% بختام جلسة اليوم

مؤشر بورصة دبي يصعد 0.70% بختام جلسة الإثنين

مؤشر سوق دبي يصعد بنسبة 0.16% بختام جلسة الأربعاء

بختام أخر جلسات الأسبوع.. ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 3.5%

مؤش سوق دبي المالي يصعد 2% بختام تعاملات الأربعاء

مؤشر سوق دبي المالي يصعد بنسبة 1.8% بمستهل جلسة الأحد

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:06 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

عاجل.. بشرى سارة من رئيس الوزراء لأطباء الزمالة

01:03 م

شعبة الأدوية توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وتزف بشرى سارة (فيديو)

09:21 ص

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

12:52 ص

نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

12:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟