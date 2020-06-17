تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت في ختام جلسة الأربعاء





أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع جماعي للمؤشرات ، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.21% خاسراً 10.51 ليغلق عند مستوى 5044.03 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.3% خاسراً 16.73 نقطة ليغلق عند مستوى 5447.41 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.05% رابحاً 1.97 نقطة ليغلق عند مستوى 4189.55 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.4% رابحاً 57.19 نقطة ليغلق عند مستوى 4133.33 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 101.9 مليون سهم بقيمة 18.6 مليون دينار كويتى عبر 5321 صفقة.









وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.46%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.37%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.16%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.08%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.70%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.28%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.07%.





وجاء سهم شركة الأرجان العالمية العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 14.65%، يليه سهم الشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي بنسبة 9.38%، ثم سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 7.69%، فيما تصدر سهم الشركة القابضة المصرية الكويتية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.82% ثم سهم المجموعة التعليمية القابضة بنسبة 4.84%، ثم سهم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 4.74%