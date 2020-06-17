المسماري: ميليشيات أردوغان تعتبر كل مصري وليبي عدوا لها

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:42 م
أردوغان
أردوغان
وكالات

قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن ميليشيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعتبر كل مصري وليبي عدوا لها.

 

وكانت ميليشيات الرئيس التركي الإرهابية، تستهدف العمال المصريين على أرض ليبيا، وتقوم بخطفهم وتعذيبهم وتصويرهم، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

 

وقد الجيش الليبي، اعتذارًا للقيادة المصرية عن ممارسات تلك الميليشيات الإرهابية وعنجهيتها المستمدة من عنجهية أردوغان هذه الأيام، والذى تظهر حقيقته يومًا بعد يوم أمام المجتمع الدولى، وطمأن متحدث الجيش الليبى إلى أن وضع العمال المصريين فى مناطق الشرق الليبى مطمئن.

 

وأظهر مقطع فيديو وصور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد صادمة لعمليات تعذيب وحشي وإهانة تعرض لها العمال المصريون، بعد اعتقالهم من قبل ميليشيا مسلّحة تابعة لقوات بركان الغضب، وتم إجبارهم على الوقوف تحت أشعة الشمس حفاة، وعلى قدم واحدة ورفع أيديهم إلى الأعلى، كما تم إجبارهم على ترديد ألفاظ نابية والهتاف والإشادة بمدينة مصراتة.

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ميليشيات أردوغان مصر ليبيا عدو أردوغان

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