الزمالك يستقر على رحيل مهاجم الفريق

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:41 م
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على رحيل مهاجم الفريق وجلب صفقات لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، وكذلك الوصول لتشكيلة الفارس الأبيض الأنسب في الفترة المقبلة.

وحسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون موقف المهاجم الكونغولي كابونجو كاسونجو  بالرحيل خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل، تمهيدا لضم صفقة أفريقية في الموسم الجديد.

المدرب الفرنسي لم يبدى أي إعجاب بأداء المهاجم الكونغولي حيث رفع طلبه برحيل الاعب إلى مجلس إدارة الزمالك، فيما يدرس كارتيرون العديد من السير الذاتية لحسم الصفقة الأجنبية القادمة إلى الفارس الأبيض في الموسم الجديد.

وفي سياق متصل رفض مرتضى منصور رئيس الزمالك فكرة إستئناف مباريات الدوري المصري في الفترة المقبلة في ظل إرتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن أمس الاثنين عن تفاصيل عودة النشاط الرياضي في مصر تهميدا لاستئناف الدوري المصري، ومنها عودة الأندية للتدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجاري على أن تستكمل البطولة المحلية في 25 يوليو المقبل.

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