مشروع مواجهة البطالة يكلف فرنسا 17.3 مليار يورو

ذكرت وزيرة العمل الفرنسية، مورييل بينيكو أن مشروع مواجهة البطالة في البلاد كلف الدولة 17.3 مليار يورو خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث يستأنف المزيد من العمال نشاطهم، وفقا لـ" "بلومبرج"، جاء ذلك خلال تصريحات أدلت بها بينيكو لإذاعة "كلاسيك" الفرنسية اليوم الأربعاء.









وقالت الوزيرة إن نصف عمال القطاع الخاص توجهوا إلى مكاتبهم وأماكن عملهم في مايو الماضي، مضيفة أن الحكومة ستعطي للشركات خطوطا إرشادية لإجراءات صحية جديدة ومريحة الأسبوع المقبل.









وحثت الوزيرة العمال على "العودة إلى العمل" حيث تستأنف القطاعات الاقتصادية أعمالها .



