نانسي عجرم لجمهورها: "الإساءة لأى شخص من فريق عملي تعتبر إساءة لي شخصيًا"

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:35 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

أعربت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن استياءها الشديد من التعليقات المُسيئة التي يتعرض لها البعض من فريق عملها، وذلك من خلال حسابها الشخصي علي موقع "تويتر".

 

كتبت نانسي عجرم تغريدة جديدة قالت فيها: "صباح الخير لكل الفانز محبتكن بقلبي كبيرة ووجودكن حدي دايما بفرحني، عم شوف تعليقات سلبية من البعض بحق أشخاص من فريق عملي وهيدا عم يزعلني، لو سمحتوا أي إساءة لأي شخص من فريق عملي رح اعتبرها إساءة إلي شخصيًا، هول الأشخاص هني أصدقائي، أنا اخترتن وبحبن وما بقبل أي إساءة بحقن".

 

وفي سياق آخر، طرحت نانسي عجرم مؤخرًا أغنية "العمر"، وهي من كلمات تامر حسين، ومن ألحان وليد سعد، ومن توزيع أحمد إبراهيم،و هي الأغنية الخاصة بمسلسل "سكر زيادة" الذي عرض خلال السباق الرمضاني 2020 على شاشة "أم بي سي مصر"، وشارك في بطولته الفنانة نادية الجندي،نبيلة عبيد، هالة فاخر.

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