تأجيل دعوى اتهام محمد رمضان بالإساءة لسمعة طيار لـ 8 يوليو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:33 م
محمد رمضان
محمد رمضان
مـروة هيـكل
قررت محكمة جنح الدقي، اليوم، تأجيل الجنحة المقامة من الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يتهم فيها الفنان محمد رمضان بنشر فيديوهات تضره، لجلسة 8 يوليو المقبل. 

وقال الطيار في دعواه: إن الفنان محمد رمضان نشر فيديوهات مستغلًا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف المليون جنيه، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.




أجلت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، أولى جلسات إعادة محاكمة الضابط السابق محسن السكري، بتهمة غسل الأموال، إلى جلسة 19 من يوليو، لمناقشة الشهود، مع استمرار حبسه.

كانت المحكمة استمعت اليوم الأربعاء، إلى طلبات الدفاع، الذي طالب بمناقشة شهود الإثبات، وضم خطاب من البنك المركزي يفيد بتاريخ فتح الحساب الخاص بالمتهم في بنك Hsbc، كما طالب بإخلاء سبيل موكله.


من جانبها ردت النيابة العامة على دفاع السكرى، بطلب استمرار حبس المتهم لحين الفصل في الدعوى.

كانت محكمة جنايات القاهرة رئاسة المستشار علي الهواري، قررت إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية، للاختصاص. 

ويواجه السكري، اتهامات تتعلق بغسل أموال تحصل عليها بطريق غير مشروع، حيث كشف قرار الإحالة في لقضية رقم ٤٢٢٧٦ لسنة ٢٠١١ جنايات مدينة نصر أول، أن المتهم محسن منير علي حمدي السكري، صاحب شركة "رد سي" للتسويق العقاري، ارتكب جريمة غسل أموال قيمتها مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف دولار، متحصلة من جريمة قتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن أودع مبلغ ثلاثمائة ألف دولار بحسابه لدي احد البنوك بمدينة شرم الشيخ.

كما حاز مبلغ مليون وخمسمائة وخمسة وأربعون ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدي اخرين _ أشرف منير علي حمدي السكري ومحمد محمد سمير مبلغ مائة وخمسين ألف دولار وكان القصد من ذلك اخفاء حقيقة هذه الاموال وتمويه مصدرها وطبيعتها واضفاء صفة المشروعية عليها علي النحو المبين بالتحقيقات.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما في يونيو 2013، بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 مليون دولار، إلا أنه تقدم بطعن على الحكم، قبلته محكمة النقض، وأمرت بإعادة محاكمته، بعد 7 سنوات من الحكم. 

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة السكري في المحاكمة الثانية بالسجن المؤبد، لإدانته بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، في دبي، عام 2008، وحصل على عفو الشهر الماضي، بعد قضاء 12 سنة ميلادية داخل السجن، إلا أن اتهامه في قضية غسل الأموال، عطّل إجراءات الإفراج عنه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد رمضان محكمة محاكمة محسن السكري طيار جلسات محاكمة محسن السكري

أخبار تهمك

شعبة الأدوية توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وتزف بشرى سارة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. بشرى سارة من رئيس الوزراء لأطباء الزمالة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ حوالي 19 ساعة

أستاذ بـ"قصر العيني" يوجه تحذير مهم للمواطنين بشأن ارتداء الكمامات (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

"نمرة واحد في الحماية".. مستشار الرئيس يوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يستقر على رحيل مهاجم الفريق

منذ نصف ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

صدام ساخن بين بيريز وزيدان

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ حوالي 14 ساعة

التنفيذ يبدأ من يوليو.. "التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

تأجيل أولى جلسات محاكمة سعاد الخولي وشريكها لسبتمبر المقبل

بسبب نقل مقر المحكمة.. تأجيل إداري لأولى جلسات محاكمة سعاد الخولي وشريكها في "غسيل الأموال"

تأجيل دعوى الطيار أبو اليسر ضد محمد رمضان

في قضية "غسل الأموال".. دفاع محسن السكري يطلب بإخلاء سبيله بأي ضمان

إحالة قضية اتهام محسن السكري بغسل الأموال لـ"المحكمة الاقتصادية"

نشرة حوادث الفجر: حريق يلتهم مخزنا بمستشفى في العباسية

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:03 م

عاجل.. بشرى سارة من رئيس الوزراء لأطباء الزمالة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

02:06 ص

شعبة الأدوية توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وتزف بشرى سارة (فيديو)

09:21 ص

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

12:52 ص

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

08:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟