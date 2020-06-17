مجلس النواب يوافق على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، بأغلبية ثُلثي أعضاء المجلس بشكل نهائي علي مشروع قانون مجلس الشيوخ، ومشروع قانون بتعديل مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.





كما وافق، بشكل نهائى أيضًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.





ومن ضمن التعديلات، المادة (54) في فقرتها الرابعة والتي تنص على: "تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسببًا في موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.





وينص مشروع القانون حسبما انتهى مجلس النواب إلى:





يُستبدل بنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 1، والفقرة الرابعة من المادة 54 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 النصوص الآتية:





مادة (1)



