ألمانيا تعتزم دعم شركات الحافلات بقيمة 170 مليون يورو

تعتزم وزارة النقل الألمانية دعم شركات حافلات السفر ببرنامج مساعدات بقيمة 170 مليون يورو.









وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن وزير النقل أندرياس شوير يعتزم طرح تفاصيل برنامج الدعم ظهر اليوم خلال مظاهرة للقطاع أمام بوابة براندنبورج الألمانية.









ويعتزم القطاع تنظيم احتجاج في الحي الحكومي ببرلين اليوم بألف حافلة سفر للمطالبة بمزيد من الدعم الحكومي. ودعا إلى الاحتجاج الاتحاد الألماني للحافلات السياحية وجمعية جودة الحافلات "بوسكومفورت".









وعقب ثلاثة أشهر على بدء فرض قيود على الاختلاط الاجتماعي والسفر على خلفية جائحة كورونا، تعاني الكثير من شركات حافلات السفر في ألمانيا من أزمة بالغة.









فقد كشف استطلاع أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء أن إجمالي الخسائر بالنسبة لكل شركة في قطاع النقل بالحافلات يُقدر في المتوسط بنحو نصف مليون يورو.









وبحسب الاستطلاع، تخشى نحو 50% من الشركات في هذا القطاع من الإفلاس بحسب ما نشرت "الالمانية".