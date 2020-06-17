بورنموث يجدد عقود 4 لاعبين

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:27 م
بوابة الفجر
أعلن نادي بورنموث الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن أربعة من لاعبيه وافقوا على تمديد قصير لعقودهم كي يتمكنوا من استكمال منافسات الموسم الجاري مع الفريق، وذلك بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح النادي أن اللاعبين الذين وافقوا على التمديد هم سيمون فرانسيس وأندرو سورمان وأرتور بوروك وتشارلي دانييلز، مضيفا أن ريان فريزر رفض تمديد تعاقده.

ويستعد بورنموث، الذي يحتل المركز الثامن عشر بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز، للقاء كريستال بالاس يوم السبت المقبل، حيث تستأنف منافسات الدوري اعتبارا من اليوم الأربعاء بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب الوباء العالمي.

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