جلسات في الأهلي من أجل الاستعداد لعودة النشاط بالإجراءات الاحترازية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:27 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد اجتماع مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي وخالد محمود طبيب الفريق، لوضع خطة عودة الفريق للتدريبات الجماعية.

ويأتي اجتماع مدير الكرة مع أطراف النادي، من أجل وضع خطة العودة وسط الإجراءات الاحترازية المطلوبة، حسب التقرير الذي تسلمه النادي من اللجنة الطبية للاتحاد المصري، ومخطط وزارة الشباب.

ومن المنتظر أن يعود الفريق للتدريبات الجماعية أواخر الشهر الجاري، حسب توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وكان النشاط الرياضي توقف في مصر وأغلب دول العالم لما يقرب من 3 أشهر بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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