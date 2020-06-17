الصين تتفق مع الهند على تهدئة الوضع الحدودي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:14 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن الصين والهند اتفقتا على تهدئة الوضع على حدودهما في أقرب وقت ممكن بعد اشتباك بين قواتهما.

وقالت الوزارة الصينية، في بيان: "قال الدبلوماسي الصيني الكبير، وانج يي، لوزير الخارجية الهندي سوبراهامانيام جايشانكار، خلال مكالمة هاتفية، اليوم الأربعاء، إنه يجب على الهند معاقبة المسؤولين عن الصراع بشدة والسيطرة على قواتها في الخطوط الأمامية"، كما أوردت وكالة "رويترز".

واتهمت الصين والهند بعضهما البعض في الاشتباك الذي وقع يوم الاثنين وأسفر عن مقتل 20 جنديا هنديا على الأقل.

وقد أعلنت الهند أنها تنتظر بفارغ الصبر رد رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، اليوم الأربعاء، على مقتل 20 جنديًا على الأقل في اشتباك حدودي مع القوات الصينية بينما قامت وسائل الإعلام في البلاد بصب غضبها وإثارة خصوم "مودي" السياسيين على صمته.

وقالت وزارة الخارجية الهندية، إن هناك خسائر بشرية من الجانبين لكن الصين لم تكشف عن أي ضحايا حتى الآن، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال راهول غاندي، زعيم حزب المؤتمر المعارض: "لماذا يصمت رئيس الوزراء، لماذا يختبئ. كفى، نحن بحاجة لمعرفة ما حدث. كيف تجرؤ الصين على قتل جنودنا، وكيف تجرؤ على الاستيلاء على أرضنا."

ودعا "مودي"، في رسالة على "تويتر"، إلى اجتماع لجميع الأطراف يوم الجمعة لمناقشة الوضع، لكنه لم يدل بأي تعليق آخر على المواجهة بين الجارتين المسلحتين نوويًا.

وقالت الصين، إنها لا تريد رؤية المزيد من الاشتباكات على الحدود مع الهند بعد أعمال العنف التي وقعت يوم الاثنين. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، تشاو ليجيان، مجددًا، أن الصين لن تتحمل اللوم في الاشتباك وقال، إن الوضع العام على الحدود مستقر ويمكن السيطرة عليه.

وبحسب المسؤولين الهنود، لم تُطلق أعيرة نارية، لكن الجنود أُصيبوا بالعصي والحجارة خلال مشاجرة اندلعت بين الجانبين في وادي جالوان النائي، المرتفع في الجبال حيث تقع منطقة لداخ الهندية على حدود الصين أكساي تشين إلى الشرق.
التقى "مودي"، الذي وصل إلى السلطة على أساس وطني، بوزراء دفاعه ووزراء خارجيته وقادة الجيش في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، لكنه لم يتحدث علنًا عن أسوأ اشتباك بين البلدين منذ عام 1967، بعد خمس سنوات من إذلال الصين للهند في الحرب.


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