مارسيلو يُبلغ الأهلي بموقفه من العروض المحلية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:22 م
حسين السيد
حسين السيد
محمد الصو
حسم حسين السيد ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعار إلى صفوف الصفاقسي التونسي، موقفه من العروض المحلية خلال الفترة المقبلة.

وتواصل مارسيلو مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، من أجل إبلاغه بعدم الموافقة على أي عرض محلي، والتمسك بالرحيل للدوريات الخليجية في حال رحيله.

ومن المنتظر أن يعقد مارسيلو، جلسة خاصة مع مدير الكرة في التتش، عقب عودة الفريق للتدريبات الجماعية من أجل حسم مصيره بصفة نهائية بالموسم الجديد.

ويعود الفريق للتدريبات الجماعية في أواخر الشهر الجاري حسب تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان اللاعب تلقى عروضًا من جانب الإسماعيلي وسموحة، للتعاقد معه من القلعة الحمراء، بالإضافة إلى رغبة الصفاقسي التونسي في استمرار اللاعب، بين صفوفه الموسم الجديد.

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