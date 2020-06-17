ياسر جلال يستعيد ذكريات تصوير مسلسله "لمس أكتاف "

استعاد النجم ياسر جلال، ذكريات مسلسل الذي تم عرضه العام الماضي ، والذي حقق نجاحاً كبيرًا ، حيث شارك متابعيه بصورة من المسلسل، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .

وتفاعل الكثير مع الصورة وتباينت التعليقات منها "البطل بتاعنا".

تدور أحداث المسلسل لمس أكتاف حول (أدهم عبد الجابر) المصارع الطموح والقوي والذي فاز بالعديد من الميداليات والجوائز، ويعتزل بسبب إصابة لحقت به، ويمر بالعديد من الظروف الصعبة ويدخل السجن بعد اتهامه بارتكاب جريمةمة قتل، وعند خروجه من السجن، يتورط في أعمال إجرامية، وعندما يقرر التوبة، يواجه مشكلات كبرى مع عصابات كبيرة.

يشار إلي أن مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، إيمان العاصى، حنان مطاوع ، وهبة عبد الغني ، محمد عز، شريف الدسوقي، أحمد كشك، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج سينرجى.