مد معرض توت عنخ آمون في بريطانيا.. أبرز قرارات الحكومة في اجتماعها الأسبوعي

شهد اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مناقشة العديد من الملفات الهامة، والموافقة على بعض القوانين؛ كانضمام مصر للاتفاقية الجمركية للنقل الدولي للبضائع، ومد مدة عرض معرض توت عنخ آمون ببريطانيا.





انضمام مصر للاتفاقية الجمركية للنقل الدولى للبضائع





استهلت الحكومة اجتماعها الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولى للبضائع، والموقعة فى جنيف، مع التحفظ على بعض الفقرات من الاتفاقية، لتسهيل النقل البرى الدولى بواسطة المركبات البرية.

مد مدة عرض معرض توت عنخ آمون ببريطانيا





ووافقت الحكومة، على العرض المُقدم من الجهة المنظمة لمعرض توت عنخ آمون "الفرعون الذهبي" المُقام في قاعة "ساتشي" بلندن، والذي قامت السلطات البريطانية بغلقه منذ 18 مارس الماضى، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، بحيث يتم إعادة فتح المعرض لمدة بديلة بنفس القاعة تعويضا عن فترة الـ 44 يوما التي تم إغلاق المعرض خلالها، حيث كان مُقررا انتهاء مدة المعرض في 30 إبريل الماضي.





تخصيص أراضي لصالح مشروعات





كما وافقت على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة، بناحية عرب أبوساعد، بمركز الصف، لصالح محافظة الجيزة، لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية.





وكذلك، تخصيص مساحة على الطريق الشرقى ببنى سويف - المنيا، من الأراضى المملوكة للدولة، بمحافظة بنى سويف، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامها في إقامة محطة ضواغط للغاز الطبيعي.





تعديل لائحة قانون تنظيم الجامعات





ووافقت أيضًا على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما يتعلق بإضافة كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة طنطا.





تنظيم وزارة السياحة والآثار





وضمن القرارات الهامة، جاءت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم وزارة السياحة والآثار.





ونص القرار على أن تعمل وزارة السياحة والآثار على تنشيط السياحة الوافدة لدعم العلاقات مع شعوب العالم والمساهمة في تنمية الاقتصاد القومي، وتنشيط السياحة المحلية لتعميق وعي المواطنين بتراث بلادهم والتعرف على أماكنها السياحية.





اعتماد تسوية منازعات عقود الاستثمار



