أوامر جديد من فايلر للاعبي الأهلي قبل العودة للتدريبات الجماعية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:16 م
بوابة الفجر
محمد الصو
حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تعديل البرنامج التدريبي الخاص بالفريق، قبل عودة التدريبات الجماعية.

وقام فايلر، بالتواصل مع توماس بينكيل مدرب الفريق ومخطط الأحمال، من أجل وضع خطة جديدة وبرنامج تدريبي خاص من أجل استعادة اللاعبين لياقتهم البدنية بعد فترة توقف طويلة.

من ناحية أخرى حرص ديفيد سيزا المدرب، على مخاطبة اللاعيين ونقل التعليمات الجديدة، محذرًا من زيادة في الوزن وضرورة الحفاظ على الوزن المثالي، على أن يكون هناك اختبارات للوزن فور العودة للمران الجماعي.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعلن عن عودة التدريبات الجماعية للفرق في أواخر الشهر الجاري، على أن يتم استئناف الدوري منتصف مايو المقبل.

وغادر فايلر، إلى سويسرا في إجازة لمدة 10 أيام، لحسم موقفه من التجديد مع الأهلي، قبل العودة والاستعداد لاستئناف النشاط الرياضي.

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