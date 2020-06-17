بكين: يمكن بقاء حالات فيروس كورونا عند المستويات الحالية لبعض الوقت

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:10 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
كشف مسؤول بهونج كونج، اليوم الاربعاء، أن بكين لا يمكنها استبعاد احتمال بقاء عدد حالات فيروس كورونا المستجد فى المدينة عند المستويات الحالية لبعض الوقت.

من جانبه، قال بانج شينجهوهو، المسؤول البارز بهيئة مكافحة الأمراض في بكين، إن جائحة الفيروس لا زالت تتزايد في المدينة، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقد كشف وزير مصائد الأسماك والمأكولات البحرية النرويجي، أود إميل إنجبريجتسون، اليوم الأربعاء، أن السلطات الصينية والنرويجية خلصت إلى أن سمك السلمون النرويجي لم يكن على الأرجح مصدر فيروس كورونا المستجد التي تم العثور عليها في ألواح التقطيع في سوق الطعام في بكين.

وقال "أود"، إميل "إنجبريجتسون"، عقب اجتماع بين المسؤولين الصينيين والنرويجيين يوم الثلاثاء، خلص البلدان إلى أن مصدر تفشي المرض لم يكن مصدره أسماك من الدولة الشمالية، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف، في مؤتمر عبر الفيديو ضم الصحفيين: "يمكننا أن نزيل الشكوك ووقف تصدير سمك السلمون إلى الصين."

أدى عودة ظهور فيروس كورونا المستجد في العاصمة الصينية على مدى الأيام الستة الماضية إلى قلب الحياة اليومية للكثيرين، حيث يخشى البعض من أن المدينة بأكملها تتجه نحو الإغلاق مع تزايد عدد الحالات الجديدة.

أوقفت الصين واردات سمك السلمون الأوروبي بعد تقارير يوم السبت عن اكتشاف الفيروس على معدات مستخدمة لمناولة الأسماك في سوق شينفادي ببكين، مما دفع محلات السوبر ماركت في العاصمة الصينية إلى إزالة سمك السلمون من أرففها.

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