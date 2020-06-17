أسرة السباحة تثني على مشوار ياسر ادريس الرياضى خلال ٤٥ عاما "فيديو"

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:04 م
بوابة الفجر
تلقى المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للسباحة وعضو الاتحاد الأفريقي للسباحه  وعضو اللجنه الفنيه لكرة الماء بالاتحاد الدولى للسباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية أغرب هدية فى عيد ميلاده الخمسين شارك فيها عدد من المدربين والإداريين وعشاق لعبة السباحة فى مصر.

وكانت الهدية عبارة عن فيديو يحتوى على العديد من الصور النادرة منذ أن كان ناشئا فى مدرسة السباحة بنادى الزمالك وعمره خمس سنوات وتدرجه فى المناصب الادارية الرياضية المختلفة ، حيث يحكى مسيرته الرياضية خلال ٤٥ عاما قضاها فى حمامات السباحة والعمل الإدارى فى مجالس إدارات نادى الزمالك المختلفة ، ورئاسته لمجلس إدارة اتحاد السباحة ثلاث دورات متتالية ، ثم عضويته بمجلس إدارة اللجنة.

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