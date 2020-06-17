موسكو تطالب واشنطن بالتدخل لوقف لإطلاق النار في ليبيا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:54 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن روسيا سترحب بجهود الولايات المتحدة لاستخدام نفوذها للمساعدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا. حسبما ذكرت وكالة أنباء "ريا"، ونقلته وكالة "رويترز".

منذ عام 2014، انقسمت ليبيا، حيث تسيطر الحكومة المعترف بها دوليًا على العاصمة طرابلس والشمال الغربي، بينما يحكم القائد العسكري خليفة حفتر في بنغازي الشرق.

وبينما قالت واشنطن، إنها تعارض هجوم حفتر، فإنها لم تلق دعمها وراء الحكومة.

وفي سياق منفصل، حكمت محكمة روسية بالسجن 16 عامًا على عنصر سابق في البحرية الأمريكية متهم بالتجسس.

وكان القاضي قال إن المارينز السابق البالغ من العمر 50 عاما سيقضي عقوبته في "معسكر نظام شديد".

وقد ذكر صحفي لوكالة فرانس برس على الفور، أن بول ويلان، الذي حضر جلسة الاستماع على الفور أعلن أنه سيستأنف "المحاكمة الصورية" وندد بها.

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