بشير الديك كاتبا لمسلسل "الإمبراطور" 2021.. ويؤكد: "محمد رمضان الأنسب لتجسيد شخصية احمد زكي"

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:04 م
بشير الديك
بشير الديك
قال السيناريست الكبير بشير الديك، إن الفنان محمد رمضان ممثل جيد ومجتهد وقدّم أعمالًا ناجحة جماهيريًا خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن محمد رمضان هو الأنسب لتجسيد شخصية "الإمبراطور" احمد زكي شكلًا ومضمونًا.

وأوضح بشير الديك، أن الوقت مازال مناسبًا للبدء في تحضيرات العمل ليعرض في موسم رمضان 2021، وإنه متحمس للعمل بشكل كبير وسيعكف خلال الـ10 أيام القادمة على الانتهاء من كتابة المعالجة.

وأكد بشير الديك أن المسلسل لن يكون سيرة ذاتية عن حياة النجم الراحل، لكنه سيقدم شخصية أحمد زكي التي عرفها وأحبها وكان قريبًا منها لسنوات طويلة، لافتا إلى أنه لن يخوض في تفاصيل حياته الشخصية من علاقات وزواج وخلافات.

وأضاف بشير الديك إن المسلسل سيتناول قصة كفاح زكي كفنان ومواطن مصري لديه حلم وإصرار على النجاح، استطاع أن ينتصر ويحول معاناته وإحباطاته لنجاح أسطوري.

وأوضح بشير الديك إنه فور الحديث معه عن كتابة مسلسل "الإمبراطور أحمد زكي"، تواصل مع المؤلف الكبير وحيد حامد، ليعرف موقفه من العمل احتراما لتقاليد المهنة، والذي أكد له أنه منشغل حاليا بكتابة الجزء الثالث من مسلسل الجماعة لعرضه في رمضان 2021.

وأشار بشير الديك إلى ترشيح كلا من المخرجين كاملة أبو ذكري، ومحمد شاكر خضير، لتولي مهمة إخراج العمل، وسيعلن عنه بشكل رسمي قريبا.

جديربالذكر أن شركة سينرجي المنتجة لمسلسل محمد رمضان الجديد "الإمبراطور"، تعاقدت اليوم مع الكاتب الكبير بشير الديك، لكتابة مسلسل "الإمبراطور أحمد زكي"، والمقرر عرضه في رمضان 2021، ويأتي ذلك بعد إعلان الفنان محمد رمضان أمس الأول عن تقديمه لمسلسل "الإمبراطور أحمد زكي" العام القادم بعد نجاحه الكبير في مسلسل "البرنس".

وكان للكاتب الكبير بشير الديك، تجمعه علاقة قوية مع النجم الراحل أحمد زكي، وتعاونا سويًا فى أكثر من عمل، منها موعد على العشاء، ضد الحكومة، النمر الأسود وطائر على الطريق.

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