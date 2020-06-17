هكذا أحييت إنچي خطاب ذكرى وفاة والدها

أحييت الفنانة إنچي خطاب ذكري وفاة والدها، بمشاركة صورة كاريكاتيريه تجمعه بوالدتها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .

وعلقت إنچي علي الصورة قائلة : حب عمري كله ، الله يرحمك يا بابا ، ويبارك في عمرك يا ماما .

يذكر أن آخر أعمال "انجى خطاب "، مسلسل "وش تاني"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول فكرة الوجه الثاني لكل شخص، والذي تُخفى وراءه العديد من الأسرار، من خلال قصة حارس أمن لأحد كبار المسؤولين في الدولة.

"وش تاني" من بطولة كلا من "كريم عبد العزيز و حسين فهمي و منة فضالي و محمد لطفي و تامر ضيائي و ميار الغيطي و سارة سلامة ومجموعة من الوجوه الشابة"، وهو من تأليف وليد يوسف وإخراج وائل عبد الله.