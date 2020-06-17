ريهام حجاج تستعيد ذكريات تصوير مسلسل "لما كنا صغيرين"

استعادت الفنانة ريهام حجاج، كواليس تصوير مسلسل "لما كنا صغيرين" من خلال نشر صورة جديدة من الكواليس، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت ريهام، على الصورة قائلة: "التصوير في زمن الكورونا".

وحظيت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور حجاج، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "نجمة ونجمة النجوم ولله" وأضاف آخر"أحلى مسلسل في السباق الرمضاني".

lسلسل "لما كنا صغيري" وتدور أحداثة في إطار الغموض والإثارة حول جريمة قتل، وقام ببطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة ريهام حجاج وخالد النبوي ومحمود حميده ونسرين امين وكريم قاسم ومحمود حجازي ومنة فضالي وماجدة منير، وعبير منير ونبيل عيسى.