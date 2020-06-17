رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:54 م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
الفجر
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عددًا من القضايا والملفات، في مقدمتها الجهود التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا"، مؤكدًا أن هناك متابعة وتنسيقًا على مدى الساعة لهذا الملف، وكذا الملفات الاقتصادية الأخرى.

وقال رئيس الحكومة: إنه سيتم خلال الفترة المقبلة زيادة الاستثمارات العامة؛ للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد، وتوفير المزيد من فرص العمل، ما يتطلب قيام الوزراء بمتابعة دقيقة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها فيما يخص وزاراتهم.

واطمأن مدبولي، على اكتمال الاستعدادات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع أجهزة الدولة والجهات المعنية، لإجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة بدءًا من الأحد المقبل.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اكتمال هذه الإجراءات، موجهًا الشكر لكل الوزارات المعنية والمحافظات التي قدمت كافة أنواع الدعم والمساندة؛ سعيًا لإجراء الامتحانات لأبنائنا الطلاب على الوجه الأمثل، مشيرًا إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة، والتي تضمن الحفاظ على الطلاب وسلامتهم.

كان مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع، والموقعة في جنيف، مع التحفظ على بعض الفقرات من الاتفاقية.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل النقل البري الدولي بواسطة المركبات البرية من خلال تبسيط وتنسيق الإجراءات الإدارية في هذا المجال، كما يكفل نظام النقل البري الدولي مزايا لصالح الإدارات الجمركية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية عرب أبوساعد، بمركز الصف، لصالح محافظة الجيزة، لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية.

كما وافق المجلس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية عرب أبوساعد، بمركز الصف، لصالح محافظة الجيزة، لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية.

ووافق أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص مساحة على الطريق الشرقي ببني سويف المنيا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمحافظة بني سويف، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامها في إقامة محطة ضواغط للغاز الطبيعي، وذلك لرفع كفاءة وزيادة الضغوط بالشبكة في نطاق المحافظة.

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