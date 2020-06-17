خاص.. عمار حمدي يختار فريقه بالموسم الجديد

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:52 م
عمار حمدي
عمار حمدي
محمد الصو
أجرى عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار إلى صفوف طلائع الجيش، اتصالات مع مسؤولو النادي الأحمر، لتحديد مصيره بالموسم الجديد.

وأكد حمدي خلال اتصالاته، بأنه يمتلك عرضًا من جانب الاتحاد السكندري العودة إلى صفوفه مرة أخرى لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

كما تلقى اللاعب، عرضًا من جانب بيراميدز سبورت، للحصول على خدماته بصفة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن اللاعب لا يفضل الرحيل نهائيًا عن القلعة الحمراء ورفض عرض بيراميدز، بينما يفضل العودة إلى زعيم الثغر على سبيل الإعارة.

وتمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخدمات نجم الفريق المعار، وعدم تجديد إعارته بالموسم الجديد.

وأبدى فايلر إعجابه بمستوى عمار حمدي لاعب الفريق المعار إلى طلائع الجيش لنهاية الموسم الحالي ورغبته في استعادته مرة أخرى.

وكان فايلر، عقد جلسة مع جهازه المعاون مؤخرًا، وأثنى على أداء اللاعب المعار، بعد أن شاهد عدد من فيديوهاته مع والمنتخب الأوليمبي، وطلائع الجيش بالموسم الجاري.

ومن المقرر أن يحسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني، موقف اللاعب بصفة نهائية عقب عودته من الإجازة التي يتواجد بها حاليًا في بلاده من أجل الإطمئنان على أسرته.

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