جوارديولا يدافع عن ستيرلينج و راشفورد ضد العنصريين

صرح الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ، أنه يدين تصرفات المنتقدين الذين وصفهم "بالأغبياء"، الذين يقولون إن بعض اللاعبين مثل ماركوس راشفورد، ورحيم ستيرلينغ، يجب عليهم التركيز على كرة القدم بدلاً من الحديث عن القضايا الاجتماعية.





أطلق مهاجم مانشستر يونايتد، راشفورد، حملة ناجحة لتوفير وجبات طعام لتلاميذ المدارس خلال العطلة الصيفية.





وأيد لاعب السيتي ستيرلينغ، وهو من أهم عناصر تشكيلة المنتخب الإنجليزي أيضاً، احتجاجات لمكافحة العنصرية بعد مقتل رجل أسود أعزل هو جورج فلويد، بينما كان قيد احتجاز الشرطة في منيابوليس.





وقال غوارديولا قبل مواجهة آرسنال مع استئناف "البريميرليغ" اليوم الأربعاء: "ربما هناك بعض الأغبياء لا يؤمنون بأنك إنسان".





وأضاف: "يمكن أن نملك رأياً مثل الطبيب، أو حتى مثل السياسي، نحن بشر، لماذا لا نعبر عن آرائنا من أجل مجتمع أفضل؟، وهذا ما فعله رحيم في مرات عديدة، أو فعله بعض اللاعبين الآخرين في نادينا، أو ماركوس راشفورد، أو غيرهم".





وتابع: "بكل تأكيد يمكنهم استخدام منصاتهم من أجل مجتمع أفضل، هم ليسوا في حاجة إلى المزيد من الأموال، لحسن حظهم لديهم ما يكفي لذا هم يفعلون ذلك للحصول على مكان أفضل، من أجل حياة عائلاتهم وأطفالهم وللجيل القادم، أنا معجب بمثل هذه التصرفات".