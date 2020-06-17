كريم الحسيني وسهر الصايغ في كواليس مسلسل "يا أنا يا أنتي"

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استعاد الفنان كريم الحسيني ذكريات مسلسل "يا أنا يا أنتي" بمشاركة جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .



وظهر الحسيني بالصورة برفقة سهر الصايغ من كواليس مسلسل "يا أنا يا أنتي" .



يشارك الفنان كريم الحسينى فى مسلسل "يانا يا انتى" ، بطولة النجمتين فيفى عبدة وسمية الخشاب، واللاتان تخوضان به السباق الرمضانى المقبل، حيث يجسد شخصية " هانى " طالب جامعى ، يرغب فى الزواج من " سالى" وتجسدها الفنانة سهر الصايغ، وهى ابنة "دواهى"، وتجسدها " فيفى" ، التى ترفض زواجه من أبنتها، ويدور المسلسل فى إطار إجتماعى كوميدى.



في سياق منفصل تعاون كريم الحسيني مؤخرا مع فرقة كلاكيت وخاصة المايسترو وقائد الفرقة مازن دراز والمخرج محمد عبد الواحد الذي يقدم رؤية اخراجية مختلفة من حيث الأداء والحركة والشكل للفرقة مؤكدا علي امتلاكهم اسلوب متنوع ومختلف في تقديم الاسكتشات الفنية .

جدير بالذكر ان كريم شارك في الحفل الأول الذي قدمته فرقة كلاكيت ، باسكتش مستر كاراتيه ومحدش شاف لمراد منير والذي حاز علي اعجاب الجمهور.