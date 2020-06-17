بكين تدعو نيودلهي إلى السيطرة على قواتها عند الحدود

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:11 م
الحدود الهندية الصينية
الحدود الهندية الصينية
وكالات

طالبت الصين، السلطات في العصامة الهندية نيودلهي، بالسيطرة على قواتها عند الحدود وفرض عقاب شديد على من وصفهم بالمسؤولين عن إثارة النزاع، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

واندلع الصراع بين الصين والهند في عام 1962 حيث قررت الصين اجتياح الحدود الشرقية بين بورما وبوتان، وتحديدًا ولاية "أرونالجال برديش" الهندية"، والتي كانت معروفة بوكالة الحدود الشمالية الشرقية.

 

وكبدت الحروب والمعارك الصين والهند خسائر فادحة بين قواتهما حيث أن كافة المعارك وقعت بينهما على ارتفاعات كبيرة، حيث تُعتبر منطقة أكساي تشين صحراء تحتوي على مسطحات مالحة على ارتفاع 5,000 متر ما يعادل 16,000 قدم فوق سطح البحر، ويتجاوز ارتفاع قمم منطقة أروناجال برديش الجبلية 7,000 متر (23,000 قدم).

 

وسيطر الجيش الصيني على موقع تلال هو الأعلى بالمنطقة كموقع استراتيجي يعطي لها الأفضلية على الهند، إلا أن ظروف المناخ المتمثلة في الارتفاع الشديد والتجمد بصعوبات لوجستية وصعوبات في الرعاية، سقط الكثير من الضحايا والجنود، أكثر مما أسقطه الهنديون، ووقع ضحايا من الجانبين كما حدث في الحملة الإيطالية بالحرب العالمية الأولى، وهو نزاع مماثل تمامًا.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الصين والهند الصراع بين الصين والهند اشتباكات الحدود

أخبار تهمك

أستاذ بـ"قصر العيني" يوجه تحذير مهم للمواطنين بشأن ارتداء الكمامات (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ يوم

التنفيذ يبدأ من يوليو.. "التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الجيش التركي ينشر قوات خاصة داخل العراق

منذ حوالي 8 ساعات

شعبة الأدوية توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وتزف بشرى سارة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يطلب التعاقد مع مدافع إشبيلية لريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ حوالي 17 ساعة

كارتيرون يستقر على الراحلين عن الزمالك وسط مفاجأت عديدة

منذ حوالي 4 ساعات

"نمرة واحد في الحماية".. مستشار الرئيس يوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

مناورات مشتركة بين الصين والهند بعد توتر العلاقات

الصين تحتج على زيارة رئيس الوزراء الهندي لمنطقة حدودية متنازع عليها

الخارجية الهندية تستدعي نائب المفوض ‏السامي الباكستاني للاحتجاج

زلزال عنيف يهز شرقي الهند

الرئيس الصيني يصل الهند لحضور قمة تزامنًا مع التوترات في كشمير

الصين تدافع عن حقها في إثارة قضية كشمير في مجلس الأمن

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:06 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

12:52 ص

شعبة الأدوية توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وتزف بشرى سارة (فيديو)

09:21 ص

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

08:15 م

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

04:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟