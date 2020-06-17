بكين تدعو نيودلهي إلى السيطرة على قواتها عند الحدود

طالبت الصين، السلطات في العصامة الهندية نيودلهي، بالسيطرة على قواتها عند الحدود وفرض عقاب شديد على من وصفهم بالمسؤولين عن إثارة النزاع، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

واندلع الصراع بين الصين والهند في عام 1962 حيث قررت الصين اجتياح الحدود الشرقية بين بورما وبوتان، وتحديدًا ولاية "أرونالجال برديش" الهندية"، والتي كانت معروفة بوكالة الحدود الشمالية الشرقية.

وكبدت الحروب والمعارك الصين والهند خسائر فادحة بين قواتهما حيث أن كافة المعارك وقعت بينهما على ارتفاعات كبيرة، حيث تُعتبر منطقة أكساي تشين صحراء تحتوي على مسطحات مالحة على ارتفاع 5,000 متر ما يعادل 16,000 قدم فوق سطح البحر، ويتجاوز ارتفاع قمم منطقة أروناجال برديش الجبلية 7,000 متر (23,000 قدم).

وسيطر الجيش الصيني على موقع تلال هو الأعلى بالمنطقة كموقع استراتيجي يعطي لها الأفضلية على الهند، إلا أن ظروف المناخ المتمثلة في الارتفاع الشديد والتجمد بصعوبات لوجستية وصعوبات في الرعاية، سقط الكثير من الضحايا والجنود، أكثر مما أسقطه الهنديون، ووقع ضحايا من الجانبين كما حدث في الحملة الإيطالية بالحرب العالمية الأولى، وهو نزاع مماثل تمامًا.